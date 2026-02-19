La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

El hermano de Carlos III ha sido detenido este jueves por su implicación en el caso Epstein, según ha informado la ‘BBC’

Tras varios días de muchas revelaciones y todo un país en su contra, la BBC acaba de anunciar que este jueves 19 de febrero la policía británica ha decidido detener al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, en el día de su 66 cumpleaños. El exduque de York, que ya arrastra años de controversia por su relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, se encuentra ahora bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas al millonario y a su red de delitos sexuales.

Según los diarios británicos, la operación policial se ha desarrollado a primera hora de la mañana en Wood Farm, la residencia en la que se había instalado recientemente dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. Varios vehículos sin distintivos y agentes de paisano accedieron al recinto alrededor de las ocho, en un despliegue que no pasó desapercibido para los vecinos. Según testigos, al menos ocho agentes participaron en la intervención, entrando con equipos informáticos y abandonando el lugar posteriormente con documentación.

Fuente: Infobae – BBC