Paro de la CGT: crece la circulación de autos particulares y hay varias líneas de colectivos que prestan servicio

Comenzó a visualizarse mayor movimiento en las calles con la apertura de los comercios. La empresa DOTA, que opera varias líneas de colectivos, funciona normalmente. También están disponibles las aplicaciones de transporte y delivery.

Colectivos de DOTA mantienen el servicio pese al paro general: “Este país se hace trabajando”

En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, aseguró: “El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60, que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar, Pasciuto sostuvo que durante la madrugada “no hubo ningún tipo de agresión” y describió: “Una noche tranquila. Hubo muy poco movimiento durante la noche y recién a partir de las seis de la mañana se empezó a notar más gente en la calle”.

Consultado sobre la razón por la que el grupo DOTA decidió no adherir de manera corporativa al paro nacional, Pasciuto explicó: “En realidad todas las empresas ponen los colectivos a disposición. No solo nosotros, sino cualquier otra empresa lo pone. La parte empresaria, por lo general, el colectivo está. Lo que pasa es que el sindicato está dividido y el sindicato de la UTA tiene algunos adherentes que son los que pertenecen a otras empresas y que acataron lo que dijo el sindicato”.

Al analizar el trasfondo de la medida de fuerza, el director de la compañía fue contundente: “Yo, en lo personal, pienso que es un paro que no tiene razón de ser. Yo nunca hice un paro y he trabajado todos los paros. De los 46 en la democracia, yo trabajé los cuarenta y seis paros. No comulgo con ese tipo de actitudes, y menos con este”.

El directivo también se refirió a la interna sindical que atraviesa al sector: “La gran mayoría están en un sindicato interno de la UTA que se llama UCRA, Unión de Colectiveros de la República Argentina. Hicieron una reunión ayer y decidieron salir a trabajar. Yo lo que creo, por el tema de los paros, sobre todo, es que el transporte es un servicio esencial, por lo tanto, estoy de acuerdo que se haga un paro, pero el transporte tiene que andar un cincuenta, un sesenta por ciento en este tipo de medidas, porque hay gente que lo necesita, no hay manera”.

Advirtió sobre la particularidad logística del área metropolitana: “AMBA y Buenos Aires es un lugar muy grande, no es que uno puede tomar una bicicleta e irse a trabajar. Acá vos sabés que hay setenta kilómetros a veces de un trabajo a una casa. Entonces, no me parece que te condicione a que hagas un paro”.

Fuente: Infobae