Sismo en el mar frente a la costa de Mar Del Plata

Un fuerte temblor sorprendió este jueves por la mañana a vecinos y turistas de Mar del Plata. Pasadas las 8, el movimiento se sintió en distintos sectores de la ciudad y, en cuestión de minutos, las redes sociales se colmaron de mensajes intentando confirmar lo ocurrido.

A la espera de información oficial, los primeros datos indican que se trató de un movimiento sísmico perceptible en varios puntos de la ciudad y la zona, con posible epicentro en la costa, entre Miramar y Chapadmalal.

En medio de la jornada de paro general, algunos espacios laborales optaron por evacuar preventivamente sus instalaciones tras percibir el temblor.

Hasta minutos después de las 9 no se habían emitido reportes oficiales por parte de organismos locales. En principio, el sistema de alertas sísmicas de Android informó un “terremoto de magnitud aproximada 4,3” a unos 30 kilómetros de Miramar, registrado a las 8.16.

Por su parte, el sitio especializado Volcano Discovery reportó un “sismo moderado” de magnitud 4,6 en el Océano Atlántico Sur, a unos 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata. Según ese informe, el movimiento se produjo a una profundidad de 21 kilómetros, lo que habría intensificado su percepción en áreas cercanas. “La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”, señala el reporte.

Por el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas. Se aguarda la confirmación y mayores precisiones por parte de los organismos oficiales.

