La UCC suspende las clases

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
Suspende

La Universidad Católica de Cuyo, en la provincia de San Juan, suspende las clases turno tarde – noche, por inclemencias del tiempo, viento Zonda.

Más historias

angaqueros 1

«Angaqueros del Sud cumple 114 años»

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
alerta zonda 2025

Alerta Viento Zonda

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
educacion 2025

Suspenden las clases en San Juan turnos vespertino y nocturno

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025