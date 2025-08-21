LOCALES La UCC suspende las clases EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 La Universidad Católica de Cuyo, en la provincia de San Juan, suspende las clases turno tarde – noche, por inclemencias del tiempo, viento Zonda. Navegación de entradas Anterior Suspenden las clases en San Juan turnos vespertino y nocturnoSiguiente Alerta Viento Zonda Más historias LOCALES SOCIEDAD «Angaqueros del Sud cumple 114 años» EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 LOCALES Alerta Viento Zonda EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 LOCALES Suspenden las clases en San Juan turnos vespertino y nocturno EL REPORTERO 21 de agosto de 2025