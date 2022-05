Las fotos y el video del casamiento de Micaela Breque y el pianista James Rhodes, rodeados con sus seres queridos

Micaela Breque y James Rhodes celebraron su boda en Madrid, España, acompañados por sus seres queridos. La actriz argentina compartió con sus seguidores de las redes sociales imágenes y videos de la fiesta que realizó con el pianista británico.

“No tengo palabras. Hemos celebrado nuestro amor y unión con todas nuestras ganas y ha sido inolvidable”, aseguró la joven al publicar en su cuenta de Instagram románticas postales del casamiento con su pareja. Además le expresó todo su cariño al músico: “@jrhodespianist amor de mi vida, te amo con toda mi entrega”.

“Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos… que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada. Agradecida es poco”, había cerrado Breque.

La historia de amor entre Breque y Rhodes en 2017. Ella estaba viviendo en Madrid con Andrés Calamaro cuando se separó, pero no regresó a Buenos Aires. Prefirió quedarse en España por motivos laborales. A los pocos meses conoció a James a través de las redes sociales. El amor hizo que él armara las valijas, dejara Gran Bretaña para instalarse en la capital ibérica. Él es de uno de los pianistas más renombrados a nivel mundial. Se define como “feminista, ateo y socialista pragmático”. Estuvo casado dos veces y tiene un hijo.

Es el autor del libro Instrumental. Lo publicó en el 2014 luego de la demanda que le inició la madre de su hijo para que no lo publicara. En su alegato, sostuvo que era perjudicial para su niño leer ese ejemplar sobre su padre. Ocurre que en la publicación Rhodes narra los abusos reiterados que sufrió por parte de un profesor del colegio al que asistía. Lo vivido, lo llevó a refugiarse en el piano. “Es algo que tengo presente, sobre todo porque mi hijo alcanzó la edad en la que fui violado. Ahí todo explota. No he perdonado a mí abusador, porque él me llevo a quirófano, al psiquiátrico, al borde del suicidio”, contó el músico el día que presentó el material.

Según Breque, quedó impresionada con su autobiografía y le mandó un mensaje privado a una de sus redes al momento de conocerlo. “Quedé muy conmovida. Le puse un comentario en Instagram sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fui a uno de sus conciertos. Y así empezamos…”, había relatado contaba Mica. Ahora celebran que ya son marido y mujer.

Fuente: Teleshow