Ley de Mecenazgo: 50 proyectos fueron seleccionados en la segunda edición

En total 150 proyectos se presentaron en la edición 2023. Los seleccionados están vinculados a la creación, investigación y capacitación cultural.

Más de 150 proyectos se presentaron en la segunda convocatoria de Mecenazgo, que impulsa el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo y Cultura. De ese amplio conjunto, 50 proyectos fueron seleccionados por el Consejo de Mecenazgo y están en búsqueda de auspiciantes que les permitan concretar sus objetivos culturales.

Estos proyectos provienen de diversas áreas artísticas, incluyendo música; teatro; arte digital; audiovisual; patrimonio cultural; ópera; danza, entre otros campos relacionados con la creación, investigación y capacitación cultural.

Es importante destacar que este programa no otorga un subsidio directo a los proyectos, sino que opera bajo el marco de “Régimen de Promoción Cultural de San Juan”, el cual depende de las contribuciones de los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos del Régimen General que deseen respaldar el desarrollo cultural en la provincia. Los financiamientos proporcionados por los patrocinadores se consideran como un pago a cuenta del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal en el que se realiza el aporte. No obstante, es importante destacar que el monto destinado a este propósito no puede superar el 25% de la determinación anual de los Ingresos Brutos del ejercicio anterior al del aporte del contribuyente.

La Ley de Mecenazgo se sancionó en el año 2020, durante la pandemia, y en la primera edición, lanzada el año pasado, 45 propuestas culturales fueron declaradas de interés cultural y recibieron el apoyo financiero para llevar a cabo sus proyectos. Este enfoque de mecenazgo cultural permite fomentar la creación artística y el enriquecimiento cultural en la provincia a través de la colaboración entre el sector público y privado.