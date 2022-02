Los Auténticos Decadentes y Los Palmeras “La cumbia es parte de nuestro ADN”

Como adelanto del segundo volumen de su disco triple de versiones, la banda liderada por Jorge Serrano y Cucho Parisi se unió a los santafesinos.

“Siempre tu me decías / que me amabas, que eras tu vida”, cantaba y se desarmaba Juan Carlos Banana Mascheroni (1960-2019) en un lamento áspero. Ese dramatismo que le imprimió a la canción “Jurabas tu” -de autoría acreditada al bajista Carlos Oscar Chocha Cáceres– hizo que se convirtiera en uno de los clásicos instantáneos de su banda Los del Fuego, leyenda de la cumbia santafesina. “Donde está / tu amor / Ese amor que me jurabas tu”, explotaba después en un inolvidable estribillo que invita a ahogar penas.

El tema vio la luz en el disco 25 Años: Y síganla chupando!!! –mitad en estudio, mitad en vivo- editado en 2009. Y además de explotar parlantes en cualquier baile, también se convirtió en hit de cancha. De las docenas de versiones que existen, tanto en Argentina como en buena parte de América, una de las más contagiosas es la de la hinchada de Huracán. Allí le responden a la que canta la parcialidad cuerva, jactándose de haberles birlado una bandera gigante y hasta se dan el gusto de chicanear a quien hoy es el presidente de San Lorenzo: “¿Donde está el telón que una vez Tinelli te compró? / ¿Dónde está? No se ve / la que dice Plaza Butteler”, delira el Ducó cada vez que convoca a su público.

Y ahora, cobra una nueva vida en la voz de Jorge Perro Viejo Serrano y Rubén Cacho Deicas, los cantantes de Los Auténticos Decadentes y Los Palmeras, respectivamente. Es decir, dos de las voces más reconocibles de la música popular argentina. Es el adelanto del segundo volumen de ADN, disco triple de versiones que está lanzando la numerosa banda de carácter rockeroy que a lo largo de su historia no le esquivó a ningún estilo.

“Teníamos infinitas canciones para hacer, todos fuimos proponiendo. Me parece que fue Edu (Trípodi, el Animal, percusionista de los Decadentes) el que insistía con esta canción, pero el Moska (Martín Lorenzo, también percusionista del grupo) también, porque tiene parientes en Santa Fe y conoce. De la cumbia santafesina nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo a Los del Bohío, Los Palmeras, ese estilo… Nos gusta la cumbia con guitarras”, le cuenta Serrano a Teleshow desde Villa Gesell, donde vive hace más de veinte años.

“Nos gusta mucho la cumbia y creo que nos sale bien: tenemos percusión y bronces que se lucen mucho. La versión tiene nuestra personalidad aunque no seamos de ese ambiente, pero es un ritmo que nos encanta. La cumbia es parte de nuestro ADN”, asegura el Perro Viejo.

“Es un tema que, si bien es muy popular acá, no tuvo tanta difusión en su momento. Y me parece que esto le va a dar un empujoncito nuevo”, analiza Cacho Deicas en contacto con Teleshow desde Santa Fe. El cantante cumplió 70 años la semana pasada y con Los Palmeras (que lidera con Marcos Camino) ya dieron por iniciada “La Ruta del Oro”: el camino a la celebración de sus 50 años de carrera a celebrarse el próximo 9 de diciembre. Durante el trayecto, darán distintas presentaciones en el país e incluso van a grabar un nuevo disco con muchas sorpresas. Entre los próximos lanzamientos, se destaca una colaboración con Neo Pistea, ícono del trap.

Como si estuvieran sentados en una misma mesa, Serrano y Deicas se tiran flores con la misma ternura con la que se miran en el videoclip del tema. “Fue muy lindo encontrarse con ellos, son unos profesionales de primera. Nos conocimos cuando grabamos el video, porque la canción la hicimos cada uno en nuestro estudio, en la época más cerrada de la pandemia. Son muy dados, parece que nos hubiéramos conocido hace 20 años”, dice Cacho. “Son unos divinos, una gente muy cálida. Nos sentimos muy contentos y a gusto”, devuelve Serrano.

Para el clip, apelaron a una estética de canal de televisión retro que les trajo ciertos inconvenientes. “Usamos unas luces de las de antes, que a Mariano (Franceschelli, baterista de LAD) lo rostizaron, porque eran vintage y las tenía muy cerca en la espalda. Le quedaron los lamparones de cómo lo quemaban”, se ríe Serrano.

“Yo no soy muy futbolero, pero me contaron que era una canción muy popular en la cancha. Para nosotros es una alegría cuando la gente toma como propia una canción nuestra y la lleva a ese ámbito. En este caso, se estaría dando el camino inverso a lo que nos pasó con muchos temas”, piensa el compositor “decadente” en voz alta. A la hora de situarse en un registro cumbiero (del que ya dio sobradas muestras en clásicos propios como “Diosa”, “Corazón” o “Viviré por siempre”), Jorge dice que esta vez decidió “no cambiar la forma”. “El carácter se lo da la manera de cantar que tiene uno, pero cuando hago una versión no modifico la melodía. Hay artistas que hacen cosas maravillosas, cambiando a su gusto a las melodías. Yo trato de respetarlas bastante, porque me gusta así o porque me faltará imaginación”, se ríe, aunque admite: “En realidad, me da un poquito de cosa tomar algo del otro”.

“Las canciones te van vinculando. Hemos grabado y pasado a música tropical varias canciones de rock que han tenido muy buena aceptación. El tema es animarse, ser un poquito caraduras”, se ríe Cacho y trae a la memoria, sin nombrarla, a la versión de “La bestia pop” (Patricio Rey y Redonditos de Ricota) la cual fue elogiada por el propio Indio Solari: “Dijo que uno de los mejores covers que había escuchado”, recuerda Deicas.

