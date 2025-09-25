Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de septiembre

EL REPORTERO 25 de septiembre de 2025
cajero dedo

En esta ocasión, incluirán un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de septiembre. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo martes 30 de septiembre.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa – Extra cash.

