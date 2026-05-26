Los eventos deportivos dejaron más de 8 mil millones de ingreso en turismo

El Gran San Juan tuvo una ocupación hotelera de un 74 % con visitantes de distintos puntos nacionales y extranjeros que llegaron para disfrutar tres jornadas a pleno.

La llegada de los eventos internacionales a la provincia potenció el destino durante este fin de semana largo de Mayo. En este marco, el Desafío Punta Negra y el Desafío Ruta 40 fueron los eventos que contaron con el apoyo del Gobierno de San Juan que convocaron a miles de visitantes ya que el movimiento marcó una estimación de arribos turísticos de 7.684.

Así, las tres jornadas tuvieron un impacto económico de unos $8.316 millones en lo que refiere a gastronomía, transporte, hospedajes y otros servicios que optaron los visitantes para disfrutar su estadía. De esta manera, la ocupación hotelera alcanzó un 74.19% en el Gran San Juan.

Los medios de transporte elegidos para llegar a la provincia fueron vehículos particulares como autos en un 57.7 % seguidos de transporte de larga distancia como colectivos en un 28.2 % , Avión en un 14.1 % y ,el resto, en motorhome y motocicletas.

Con respecto a los turistas de procedencia de Argentina hubo un 81.3 % y un 18.7 % fueron extranjeros. En este contexto, entre los visitantes nacionales predominaron personas oriundas de Córdoba , Buenos Aires y Caba, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Entre Ríos y La Rioja. También estuvieron turistas de Corrientes, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén.

Respecto a los extranjeros, los viajeros llegaron, mayormente, desde Alemania, España, Irlanda, Francia, Arabia Saudita y Chile. Además, el fin de semana contó con visitantes de Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Canadá y Venezuela.