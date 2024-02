Luck Ra presenta su primer álbum

El artista argentino Luck Ra comienza el 2024 presentando su primer álbum de estudio.

El álbum titulado “Que nos falte todo” alcanzó 1.250 millones de reproducciones en el momento de su lanzamiento, lo que le valió la distinción de Triple Platino. Este éxito consagró a Luck Ra como el artista más escuchado en Argentina en ese momento.

Luego de los adelantos de “Que me falte todo” (con Abel Pintos), “Toco y me voy” (junto a Bersuit Vergarabat y La T y La M) y “Hola perdida” (en compañía de Khea), Luck Ra estrena hoy su álbum titulado “Que nos falte todo”.

Grabado en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, este trabajo pone de relieve todo el poder de fuego de las canciones del artista que está renovando el cuarteto, al tiempo en que el público presente se deja arengar por la música. Y transforma a este momento, que a partir de ahora será eterno, en un verdadero baile: ahí están el fernet, el agite, las rondas, la morocha, la diversión sin límites y hasta la resaca de algún amor que ya se fue pero no deja de doler.

La misión de este proyecto era montar “un show de cuarteto de verdad” y vaya que se logró. Porque no solo se cristaliza el gran momento que está atravesando Luck Ra, sino que además aprovechó esta oportunidad para expandir su universo musical. Así, la salida del álbum completo revela sorpresas, novedades y más colaboraciones: están Euge Quevedo (para redoblar la fuerza cuartetera en “Ojalá”), The La Planta (y una pátina cumbiera en “Sé que vas a doler”), La K’onga (reeditan sociedad para “Te fuiste de mi vida”), Rusherking (en “Quiero creer”, donde también participa La T y La M) y BM, con el que refresca el hitazo “La morocha” a través de una contagiosa versión.

Con este disco, además, Luck Ra continúa con la noble tradición del cuarteto de generar registros en directo. Sin querer queriendo, el joven artista cordobés sigue la flecha de sus coterráneos Rodrigo y La Mona, quienes en su legado tienen más de un álbum dorado que se destaca por ese condimento especial que representa el calor de su público como testigo y coprotagonista.

“‘Que nos falte todo’ es una invitación para festejar, un pasaje por la experiencia mediante canciones que van desde la pérdida hacia lo que se tiene, desde lo que se tiene hacia lo que no está más”, es cómo se resume el concepto del disco. Algo que, en pocas palabras y con una vibra contagiosa, ya había adelantado en el tema con Abel Pintos: “Que me falte todo y no tenga nada / y que estemos juntos a la madrugada”.

“Este álbum es un pedido a la vida para que no se lleve lo más importante: los amigos, la música, un baile, la morocha. Porque, aunque a veces las cosas no estén del todo bien, sabemos que en la vida hay cosas que siempre nos van a iluminar. Que nos falte todo menos bailar con amigos, tomarse un fernet, contar con alguien más para seguir hasta que salga el sol. Al fin y al cabo, eso es lo que importa: lo demás, es nada”, asegura Luck Ra.