Marcelo Orrego: «Celebro este espacio de intercambio promovido por el Presidente»

Me reuní con el Presidente de la Nación, Javier Milei y con los gobernadores en un encuentro que se desarrolló en muy buenos términos de diálogo.

Abordamos temas centrales que ingresarán al Congreso: presupuesto, reforma laboral, tributaria, fiscal y del Código Penal.

Como gobernador, valoro esta convocatoria, no solo como una necesidad, sino como un compromiso con los argentinos.

Fue una oportunidad para expresar temas propios de la provincia y de las industrias que integran nuestra matriz productiva. Celebro este espacio de intercambio promovido por el Presidente.