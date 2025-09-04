Más que Pasantías: Puertas Abiertas al Aprendizaje

En el marco del Programa de Pasantías, once alumnos culminaron recientemente sus actividades en diversas áreas del Poder Legislativo, donde pudieron adquirir una experiencia laboral enriquecedora, llena de aprendizajes y recuerdos significativos.

Durante el mes de agosto, participaron estudiantes de las siguientes instituciones educativas: Colegio Don Bosco, Escuela Ciudad del Sol, Colegio Santísimo Sacramento, Colegio Parroquial Santa Lucía y Colegio Nuestra Señora de Luján. Asimismo, tres alumnos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento completaron su instancia en el mes de mayo.

Por otra parte, esta semana un estudiante del Colegio San Bernardo inició su pasantía en el Bloque Frente Renovador de San Juan.

Durante su paso por la Legislatura, los pasantes realizaron tareas en distintas áreas como Información Parlamentaria, Fotocopiadora, Higiene y Seguridad, Mantenimiento, Prensa y Comunicación, Servicios Jurídicos, Simetría y Participación Ciudadana, y Diseño Gráfico.

Cabe destacar que la Casa de Todos continúa fortaleciendo este programa dirigido a estudiantes de nivel medio, con el objetivo de brindarles una primera aproximación al ámbito laboral, promover el desarrollo de habilidades y complementar su formación educativa a través de experiencias prácticas.

Entrevista a Daniela Sánchez – Directora de Procedimientos y Servicios

Un estudiante del área de Prensa y Comunicación entrevistó a Daniela Sánchez, Directora de Procedimientos y Servicios de la Cámara de Diputados, con el objetivo de conocer más acerca del Programa de Pasantías No Rentadas que realizan alumnos de escuelas secundarias.

¿Qué opina del Programa de Pasantías?

«Es un programa que se implementó hace varios años y, la verdad, es muy valioso. Cada vez recibimos más solicitudes de escuelas interesadas en que sus alumnos realicen las pasantías. Los estudiantes vienen muy entusiasmados, y hay mucha colaboración de su parte. Creo que es una experiencia muy enriquecedora tanto para ellos como para nosotros.»

¿Cómo pueden los estudiantes ingresar a la Legislatura para realizar las pasantías?

«El proceso comienza cuando la escuela presenta una nota formal dirigida a la Cámara de Diputados solicitando las pasantías para algunos de sus alumnos. Esa nota se ingresa por Mesa de Entradas. Luego, se firma un convenio entre la institución educativa y la Cámara, lo que permite que ambas partes estén cubiertas legalmente.

Posteriormente, la escuela debe cumplir con una serie de requisitos: contar con un seguro a cargo de la institución, una autorización de los padres, la designación de un tutor, y la entrega de documentación correspondiente. Procuramos ubicar a los estudiantes en áreas acordes a sus intereses y orientación, siempre que sea posible adaptarlos a nuestras necesidades. Una vez cumplidos estos pasos, pueden comenzar su experiencia.»

¿Cuál es el objetivo de las pasantías?

«El objetivo principal es brindarles una primera experiencia en el ámbito laboral, que les permita adaptarse, entender cómo funciona un entorno de trabajo y cómo responder a distintos requerimientos o necesidades laborales.

También buscamos que tengan un contacto real con el mundo del trabajo, que aprendan a relacionarse con personas de diferentes edades y que asuman responsabilidades. Desde la Legislatura hay mucha predisposición para recibirlos, y también de parte de los pasantes, que suelen mostrarse muy interesados y colaborativos.»

¿El programa continuará en el futuro?

«Sí, este programa va a continuar. Este año tuvimos una respuesta muy positiva: un grupo hermoso de chicos, muy predispuestos, abiertos al aprendizaje y al trabajo. Cada vez vemos más esa actitud en los estudiantes, y ojalá sigamos recibiendo grupos tan lindos como este.»

Testimonios de los Pasantes

Federico Lara

21 años – Escuela Ciudad del Sol

«Estuve realizando varias actividades en el tercer piso, principalmente en el área de Simetría y Participación. Me dediqué a la elaboración de agendas y juegos de ta-te-ti hechos con materiales reciclables, conocidos como juegos sustentables.»

«Lo que más destaco del lugar son las vistas del amanecer, las oficinas y el buen ambiente con mis compañeros, que son personas amables y educadas. También resalto las actividades que realicé en conjunto con otro pasante.»

Lautaro Báez

18 años – Colegio Don Bosco

«Las primeras actividades que realicé estuvieron relacionadas con fichajes, revisión de boletines oficiales y carpetas con informes de sesiones. Aprendí a revisar órdenes del día y conocí un poco más sobre la historia de San Juan.»

«Después comencé a participar en visitas guiadas junto a mis compañeros. Con el tiempo, también conocimos a varios diputados y compartimos con ellos. Participé en distintas sesiones, y cada visita guiada fue una experiencia muy positiva que me llevo en el corazón.»

«Lo que más destaco son mis compañeros del área de Información Parlamentaria. Son excelentes personas que me guiaron desde el principio, hasta que logré desenvolverme por mi cuenta en las visitas. Me llevo un ambiente de mucho aprendizaje y grandes expectativas. Son recuerdos que voy a atesorar siempre.»

«Gracias a estas pasantías, no solo me llevo compañeros, sino también amigos y conocidos. Además, me voy con más ganas de estudiar la carrera que quiero: Ciencias Políticas.»

Lourdes Mayorga Nieto

18 años – Colegio Santísimo Sacramento

«Vengo realizando muchas actividades en el Anexo, específicamente en el área de Higiene y Seguridad. Me encargué de entregar elementos de protección profesional, hacer relevamientos de las cámaras de seguridad y completar planillas.»

«Lo que más me gustó del lugar fue el ambiente: muy lindo, con buena onda, sobre todo entre los compañeros del sector donde estuve. La verdad, no lo cambiaría por nada.»

«Me llevo mucha experiencia y consejos de personas mayores que me ayudaron a resolver dudas sobre mi futuro académico. Gracias a ellos, estoy más segura de lo que quiero estudiar. Me voy muy contenta y con mucho aprendizaje.»