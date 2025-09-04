Este 22 de septiembre día del empleado de Comercio

EL REPORTERO 4 de septiembre de 2025
Mirna Moral

La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Moral, explicó a nuestro diario digital por qué el 26 de septiembre es el Día del empleado de Comercio y se traslada al 22.

En el Audio, Mirna Moral se refiere al tema.

Más historias

moral dia del niño

Festejo del Día del Niño en el SEC

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
SEC niño

El Sindicato Empleados de Comercio te invita

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
Mirna Moral y el cargo

Mirna Moral no tiene competidores

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025