SINDICAL Este 22 de septiembre día del empleado de Comercio EL REPORTERO 4 de septiembre de 2025 La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Moral, explicó a nuestro diario digital por qué el 26 de septiembre es el Día del empleado de Comercio y se traslada al 22. En el Audio, Mirna Moral se refiere al tema.