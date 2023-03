Mensaje Anual Intendente Dr. Fabián Martín

Conforme a lo establecido en la Carta Orgánica municipal, y en mi calidad de Intendente de la Ciudad de Rivadavia, llego a este cuerpo deliberativo a exponer, de manera breve, parte de lo realizado durante

el año 2022, así como también algunos de nuestros más importantes proyectos para este año 2023, iniciando así un nuevo período de sesiones ordinarias de este Concejo Deliberante.

El año pasado la gestión municipal logró alcanzar importantes objetivos, especialmente en materia de obras, fortaleciendo así nuestro compromiso político e institucional con el crecimiento de Rivadavia y

el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los rivadavienses.



La administración eficiente y ordenada de los recursos, pilar de esta gestión . El mantenimiento del equilibrio económico y la estabilidad financiera han sido siempre uno de nuestros objetivos primordiales.

En diciembre de 2015, cuando comenzamos nuestra gestión, tomamos la decisión de reducir considerablemente el gasto político. Un sesenta por ciento de los cargos que tenía la gestión anterior. Este ahorro ha representado más de 800 millones de pesos en 7 años. Esta decisión, junto con la administración de servicios públicos municipales, como el mantenimiento del alumbrado público y la recolección de residuos, nos permitió la concreción de numerosos proyectos y obras de relevancia para toda la comunidad.

Durante estos años, incorporamos tecnología en la histórica forma de recaudación de rentas municipal, a través del desarrollo de una moderna página web y su botón Plus Pagos; la facilidad de medios

electrónicos de pago para nuestros contribuyentes y el estímulo permanente a aquellos vecinos que se encuentran al día con sus tasas municipales con la Tarjeta Vecino Responsable.

En el desafío de mejora continua de más y mejores servicios para nuestros vecinos, continuamos trabajando en la optimización de trámites y habilitaciones comerciales. A los mecanismos de

Habilitación Express y ampliación a 3 años de la Habilitación comercial regular, se sumaron este año la eliminación de más de 10 ítems que históricamente formaron parte de las Ordenanzas Tributarias anuales

y que representaron escollos para emprendedores y comerciantes locales. Alivianar las cargas tributarias para nuestros comerciantes forma parte de nuestra política de apoyo e incentivo para nuestros

sectores productivos.

Además, pusimos en marcha el Programa “Rivadavia Más Futuro”, de Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento. Más de 300 emprendedores, comerciantes y profesionales se capacitaron en

innovación tecnológica y modernización digital para desarrollar sus proyectos productivos en este contexto actual de servicios online. Servicios de calidad, nuestro objetivo principal. En materia de servicios, la limpieza ha sido, desde el primer día de gestión, el eje transversal de nuestras políticas de gobierno, y gracias al trabajo comprometido de nuestro personal hacemos todos los días de Rivadavia un departamento limpio y ordenado.

Desde el 10 de diciembre del 2015, estamos llevando adelante el más exigente Programa de Saneamiento Ambiental que haya tenido este Municipio en décadas. Pusimos nuestra atención en brindarles a los

vecinos el mejor servicio de limpieza posible, con moderno equipamiento en contenedores de residuos sólidos urbanos y con inversiones que se duplican año a año para dotar de más y mejores herramientas al personal, logrando más eficiencia en la recolección diaria de residuos domiciliarios.

Con nuestro Programa de limpieza de calles, más de 600 trabajadores municipales recorren Rivadavia todos los días, para brindar el mejor servicio en cada una de las zonas. El éxito de este programa radica en la descentralización de recursos humanos, herramientas y maquinarias, para la mejor prestación de servicios a través de 5 comunas, con una nueva forma de estar cerca del vecino, transformando a Rivadavia en el primer municipio en implementar este sistema de gestión territorial.

Son ellas, nuestras comunas, las que comparten el día a día de cada barrio, de cada villa, de cada rincón de Rivadavia. Si algo me llevaré de estos años como Intendente, será la concreción de este anhelo que nos ha posibilitado reforzar nuestros lazos con los vecinos y lograr más eficiencia en la gestión de los servicios de limpieza y mantenimiento general. Aquí, mi reconocimiento a todos y cada uno de nuestros

trabajadores, hombres y mujeres que han sido incondicionales en sus labores y que hoy se ganaron el corazón de los vecinos en cada barrio.

La gestión diferenciada de los residuos, a la vanguardia en la provincia. Nos propusimos hacer de Rivadavia una ciudad sustentable, teniendo como eje principal el cuidado del ambiente y lo estamos logrando. Con la implementación de nuestro Programa Barrios Saludables fuimos pioneros en la provincia en la clasificación domiciliaria y en la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, generando así un cambio de paradigma reconocido a nivel nacional.

Con muchísimo orgullo, en el año 2022 nos convertimos en el primer municipio, y el único de los diecinueve de San Juan hasta el momento, en separar los residuos en cada hogar.

Más de 700 toneladas de residuo seco fueron recuperadas desde el comienzo del programa, gracias al esfuerzo de todas las familias comprometidas con el cuidado de ambiente.

Con la metodología de recolección de residuos domiciliarios que veníamos realizando tradicionalmente, sólo se recuperaba el 6% de material reciclable, a partir de esta iniciativa se puede recuperar más

de 70% del mismo.

A este programa le sumamos operativos de canje “Menos basura, más vida” que durante el año 2022 nos permitieron recolectar más de 12 mil kg de residuo reciclable, y más de cuatro mil árboles fueron

entregados a familias que participaron de estas iniciativas con mucho entusiasmo y compromiso ambiental.

Planificamos y reforestamos más espacios verdes a través de nuestros Bosques Urbanos, con más de 2000 árboles y arbustos que transformaron viejos baldíos en nuevos pulmones verdes de la ciudad.

Avanzamos con la regularización de los terrenos baldíos lo que también representa un logro en materia de saneamiento ambiental y mejoramiento del hábitat en los barrios, y da respuesta a un antiguo reclamo de vecinos de muchos loteos que sufrían diariamente por suciedad acumulada e inseguridad.

Y durante el año 2022 redoblamos la apuesta en inversión pública para el programa de Tenencia Responsable de Mascotas, triplicando la cantidad de perros y gatos esterilizados en años anteriores. Sólo el año pasado, esterilizamos a más de 1700 animales, conscientes de la importancia que el control de la natalidad tiene sobre la salud pública y el bienestar de la comunidad.

Este salto de calidad hacia adelante nos permite afirmar hoy que nuestro compromiso con el cuidado del ambiente ha sido estos años una política de Estado, que necesita trascender en el tiempo y año a

año redoblar esfuerzos para hacer de Rivadavia un modelo a seguir.

La obra pública, nuestra bandera, nuestra mejor inversión Los números expresan la gran transformación que tuvo el Departamento y las obras son la muestra más clara de transparencia institucional que tenemos.

Las obras son de los vecinos y hemos podido llegar a todos los rincones de Rivadavia con mano de obra municipal y con una planificación ordenada y seria,

180 plazas en 7 años, 49 obras en el año 2022.

La recuperación y puesta en valor de nuestros espacios verdes, ha sido uno de nuestros principales objetivos: las plazas no sólo constituyen una parte fundamental para cada comunidad y son lugares de

recreación y puntos de encuentro entre los vecinos, sino que generan sentido de pertenencia e identidad, valores esenciales que debemos rescatar para nuestros niños y jóvenes.

Más de ciento ochenta plazas fueron puestas en valor en siete años de gestión. Hemos refuncionalizado todos los espacios verdes, incorporamos luminarias LED y juegos infantiles, bancos y cestos de

residuos, parquizado y forestación.

Concretamos modernas restauraciones en las plazas de Barrio Orlando Marino, en la Plazoleta Santa Cecilia en Marquesado, Barrio Gendarmería, San Roberto y recuperamos con gran alegría la

Plaza “Jardín de Betania” en el Barrio FOEVA; realizamos embellecimiento urbano de todo el sector de calle Zonda y Avenida Ignacio de la Roza, donde en el que se enclava el centro

comercial privado más importante del departamento.

Lucen nuevas las plazas del barrio Udap II; plazas de los barrios Cooperarq 8 y Cooperarq 2; plaza del Barrio ATE API; plaza del barrio Nuevo Cuyo; la plaza del Loteo Castro; reconstruimos la plaza “Ángel de la Guarda” en el barrio Illia e hicimos el imponente Paseo Nicolás Naranjo, o el Paseo del Bajo en calle

Morón.

Construimos el Paseo Medalla Milagrosa, en el ingreso a nuestra querida villa Pérez Hernández; y avanzamos con un bosque urbano en los Barrios San Carlos y Gemo II.

Concretamos las primeras etapas del Parque Integrador por calle Illia. El año pasado construimos tres nuevas plazas en el Loteo Bloise y la plaza del Barrio Portal de los Andes.

En estos años, instalamos nueva cartelería, señalética de calles y plazas, así como también con la construcción de más de 5.000 mts2 de veredas, en conjunto con los vecinos; cordón cuneta, rotondas y

portales de ingreso en los accesos principales.

Este 2023 arrancamos en enero inaugurando obras de mejoramiento urbano en Villa Las Delicias; el Paseo Juan B. Justo; la Plaza del barrio Natania Residencial 2; reforestamos con un nuevo bosque urbano el espacio de equipamiento del barrio Natania 29; la plaza del barrio Santa María de Oro. Y este lunes dejamos inauguradas importantes refacciones en la plaza del Barrio Profesionales.

La próxima semana estaremos inaugurando la plaza de nuestro querido barrio CGT 515, que contará con playón polideportivo y anfiteatro para actividades culturales y recreativas.

Nos encontramos trabajando en el cierre perimetral de la Unión Vecinal del querido Barrio Frondizi (ex lote 19) y en las veredas y equipamiento del Club El Globo.

Estamos trabajando en la obra de cordón cuneta del barrio Jardín de La Bebida; en el nuevo Paseo Dorrego en la zona norte; en el Paseo Martín Miguel de Güemes en el perímetro norte del Jockey Club; en la plaza del barrio Puyuta; en las veredas del frente de la Universidad Católica y de la Parroquia del Divino Salvador.

En días más, concretaremos la inauguración del Parque Autóctono. Y este año vamos a construir el portal de ingreso a Marquesado y la plaza de la Villa Chacabuco.

Vamos a dejar nueva la plaza de nuestra querida Villa Seminario, devolviéndole a la comunidad la alegría y la jerarquía que se merecen, luego de varios años de inconvenientes especialmente por la obra de

cloacas. Fue una promesa, los vecinos la esperan y en pocas semanas será una realidad.

Sólo durante el año 2022 inauguramos 49 obras, distribuidas a lo largo y a lo ancho de Rivadavia, inversión que supone un 25% del presupuesto anual.

Asumimos un compromiso, y pese al contexto de dificultades económicas que atraviesa el país y la provincia, las obras aquí no se detuvieron nunca.

• 15 playones polideportivos en 7 años.

Vamos a seguir apostando a nuestro Programa de Construcción de Playones Polideportivos en todo Rivadavia. El primero, el más imponente quizás, el Polideportivo del Parque de Rivadavia.

Además, ya hemos construido playones en el Club Sportivo Rivadavia, en la plaza del barrio SOEVA III, en el área 10 del Barrio Aramburu, en el barrio Natania 18 el playón “Luis Scola”; en la plaza de la Villa Santa Anita, en el Barrio Parque Rivadavia Norte, con esa gran obra que quedará para que varias

generaciones puedan disfrutar del deporte.

Durante el año pasado inauguramos playones en el barrio Cerro Blanco; en el barrio FOEVA en el corazón de calles Tulum y Santa María de Oro; en el barrio Portal de los Andes 3 en la plaza Juan Kowalsky; en el Lote 30, en conjunto con la Fundación Loma Negra y con el apoyo técnico de las Universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo; en el barrio UDAP III y en el corazón del Parque Integrador, en la plaza del barrio Portal de los Andes.

No nos detenemos. Y en la plaza que inauguraremos la próxima semana en el barrio CGT 515 también tendremos un moderno playón, al igual en el querido Club Mariano Moreno.

Además, estamos por dar inicio a una obra que va a cambiar por completo la vida de los barrios Laguna, Nuevo Cuyo, 25-41, Jilguero y Marquesado 2. Justo detrás de la comisaría del barrio Laguna,

construiremos el más moderno polideportivo de La Bebida, para que se convierta en un centro de actividades deportivas, recreativas y cultuales para toda la comunidad.

• 11.000 nuevas luminarias Led

Respondiendo a una gran demanda de nuestros vecinos, hace unos años decidimos emprender el enorme desafío de reconvertir todo nuestro alumbrado público a LED. Así, pusimos en marcha el plan

más ambicioso de mejoramiento lumínico de la historia del departamento.

Hemos avanzado en la colocación de más de 11.000 nuevas luminarias LED, que por sus características, permiten una mayor eficacia energética y son amigables con el ambiente.

La iluminación LED llegó a más de ciento treinta barrios. Rivadavia hoy tiene el más del 70% de su alumbrado público ya reconvertido a LED. Y queremos llegar al fin de mi mandato como intendente con la renovación del 100% de luminarias del departamento.

El compromiso del Estado municipal en la acción social.

En materia de Acción Social, estos años hemos llevado adelante un extraordinario trabajo territorial. Estuvimos cerca de cada una de las necesidades, especialmente en aquellas zonas más vulnerables, por

ejemplo, en la contención de más de cuarenta merenderos, y llegando con abordajes a cargo de equipos interdisciplinarios y de salud.

Desde los Dispositivos Municipales se atendieron más de 2 mil familias, brindando contención y asesoramiento legal, social y psicológico a personas víctimas de violencia de género, con problemas de adicciones y niños en riesgo.

Sin educación, no hay futuro

A comienzos del año 2022 presentamos el “PROGRAMA RIVADAVIA VUELVE AL COLE”, con el objetivo de reincorporar a los chicos de jardín de infantes, primario y secundario a sus establecimientos

educativos luego de la deserción que provocó la pandemia por Covid Fuimos el primer municipio de la provincia en ejecutar un programa de estas características, porque entendemos que pensar y trabajar en educación es el camino para el desarrollo de nuestro país.

El programa tuvo una inversión de más de tres millones de pesos anuales, y como fruto de ello, más de 100 alumnos fueron reincorporados al sistema educativo.

Ochocientas personas se inscribieron para recibir acompañamiento de Gabinete Interdisciplinario, apoyo escolar o becas de fotocopias y transporte.

Trabajamos en forma conjunta con los directivos escolares del departamento y otras instituciones, como los clubes deportivos y uniones vecinales, que detectaron casos de deserción.

En la tierra de Sarmiento, la educación debe ser el camino. Así lo entendemos nosotros, como la mejor herramienta para el cambio y el desarrollo de los pueblos. Sin educación, no hay futuro posible.

Empleo y Juventud, claves para la inclusión social

A través de la Oficina de Empleo, hemos ejecutado durante el año pasado, 44 cursos y 137 pasantías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, conteniendo de esta forma a más de mil

doscientas personas.

El dictado de estos cursos significó una inyección económica para nuestro departamento de más de 25 millones de pesos, dato que merece destacarse y valorarse en este contexto de crisis económica. Entendemos que capacitar a nuestros jóvenes es la mejor manera de generar herramientas, que les permitan acceder al mercado laboral. Además, en un trabajo conjunto entre la Oficina de Empleo y la

Dirección de Turismo efectuamos inserciones laborales en el sector turístico, a través de la línea de entrenamiento en el sector privado.

En materia de juventud, continuamos apostando a la “Tarjeta Joven” y seguimos trabajando con el programa Promotores Ecológicos Jóvenes, un voluntariado a través de cual reciben capacitación, para

luego realizar tareas de promoción del cuidado del ambiente y amigables con la ecología.

La Capacitación Laboral como motor para el desarrollo local

El año pasado nos propusimos cumplir un viejo sueño y convertirlo en uno de los ejes principales de la gestión municipal: la ESCUELA

MUNICIPAL DE FORMACIÓN LABORAL “RIVADAVIA CAPACITA”.

Tuvimos 21 cursos dictándose en simultáneo en distintos sectores del departamento, y llegamos a cada zona con propuestas interesantes para personas sin límite de edad, con ganas de aprender y emprender.

Nuestra oferta educativa incluyó Arreglo de PC, Ayudante de Farmacia, Higiene y Seguridad, Bicicletería, Electricidad, Finanzas Personales, Pastelería, Peluquería, Auxiliar Materno Infantil, Carpintería.

En cuanto al turismo, tuvimos cursos Mozo y Bartender, Organizador de Eventos, Recepcionista de Hotel, Mucama, Oratoria y Técnicas de Expresión, Enoturismo y Lengua de Señas para Turismo.

Más de 1000 alumnos a fin de año recibieron sus diplomas, con la gran satisfacción de haber alcanzado su objetivo. Y este año, las inscripciones también superaron nuestras expectativas, con más de

1100 personas que llegan a esta Escuela de Oficios con la esperanza de formarse y prepararse.

Esta Escuela de Oficios es para nosotros un desafío importantísimo que representa un camino de esperanza que queremos transitar juntos, recuperando la cultura del trabajo y revalorizando el rol estratégico que el Estado municipal debe tener para fortalecer el desarrollo social y económico de su

comunidad.

Nuestra apuesta por el deporte como articulador de las políticas sociales.

En materia de deporte, debemos destacar el rol fundamental de nuestras escuelas de iniciación deportiva, que contienen a más de dos mil niños, jóvenes y adultos en todo el departamento.

Nuestra apuesta por el deporte ha incluido estos años clases gratuitas de zumba, funcional, aerobic, natación para adultos mayores, caminatas y trekking para disfrutar a pleno de la geografía de nuestro

departamento. Más de veinte disciplinas deportivas tenemos a disposición de la comunidad a lo largo y ancho de Rivadavia: fútbol, karate, patinaje artístico, hockey, vóley, ajedrez, calistenia, handbol,

por mencionar sólo algunas.

El año pasado nos animamos a dar inicio al Colegio Municipal de Árbitros, apostando así de nuevo a la capacitación laboral como herramienta de desarrollo social, con grandes resultados durante la

implementación del curso. Hoy nuestra provincia cuenta con 40 nuevos profesionales, perfectamente preparados para los desafíos del futbol local.

Estamos convencidos que como Estado municipal debemos acompañar y participar activamente en el deporte como herramienta de inclusión social para nuestra sociedad.

El Turismo y la Cultura, políticas estratégicas para el crecimiento de Rivadavia

Nos propusimos hacer del turismo una política de Estado, es por eso que hemos dispuesto una batería de propuestas que jerarquizan nuestra gestión.

Hoy podemos decir orgullosos que tenemos en ejecución una amplia oferta no sólo para los rivadavienses sino para todos los sanjuaninos: los programas “Viví Rivadavia”, “Rivadavia Danza”; “De plaza en plaza, cultura itinerante”; talleres de formación, gratuitos y para todas las edades; Ferias de artesanos y emprendedores en distintos rincones de nuestro departamento; son algunas de nuestras

propuestas más destacadas y con una excelente recepción por parte de nuestros vecinos.

Hemos estrechado lazos de amistad con nuestros prestadores turísticos y emprendedores que requieren del apoyo permanente de un Estado municipal que les facilite la promoción de sus servicios y productos, que coordine y articule propuestas para el fortalecimiento de una economía local que crece año a año. Muestra de ello fue la creación de la Ruta de la Cerveza Artesanal, un producto turístico innovador que potencia el desarrollo gastronómico y turístico del departamento.

Nuestros centros turísticos, el Camping Municipal y el Balneario El Pinar, son lugares elegidos por cientos de sanjuaninos para disfrutar cada fin de semana.

El Faunístico fue el tercer lugar turístico más concurrido de la provincia en las vacaciones de invierno y verano de 2022. Allí, seguimos trabajando de manera permanente en la atención, cuidado y rehabilitación de las especies que aquí habitan, como así también las que llegan al lugar rescatadas en diferentes circunstancias.

Un merecido reconocimiento corresponde para nuestros profesionales por su dedicación y responsabilidad. Estos últimos años, la tarea de investigación de nuestros técnicos se vio jerarquizada con

publicaciones internacionales que dan cuenta de la gran función que este Centro tiene para nuestra sociedad y nuestro ambiente.

Las instituciones intermedias del departamento son una parte fundamental de nuestro tejido social, por este motivo, hace siete años que decidimos trabajamos codo a codo con ellas, articulando cada una

de las acciones a desarrollar.

Brindamos atención médica gratuita, en diferentes uniones vecinales, clubes, centros de jubilados y asociaciones civiles. Cada semana llegamos a una institución diferente para que los vecinos puedan

realizarse diagnósticos primarios y preventivos de salud.

Continuamos trabajando en el exitoso programa Rivadavia Normaliza Tu Institución, a través del cual brindamos asesoramiento jurídico- contable, de forma gratuita, con el objetivo de que las instituciones normalicen su situación administrativa. Ya son más de 300 las instituciones beneficiadas a lo largo de estos años.

Hicimos de Rivadavia una ciudad que se proyecta hacia el futuro Sin honestidad, sin austeridad, sin orden administrativo y financiero hubiese sido imposible llevar adelante una gestión municipal que se ha caracterizado por la gran cantidad de obras y servicios que hemos llevado y estamos llevando adelante en Rivadavia.

Por tercer año consecutivo, estamos inaugurando una obra por semana. En tiempos de inflación y de permanente ajuste, podemos devolverle a los vecinos del departamento mejoras, visibles y tangibles,

que provienen de los fondos municipales. Esto es gracias a una administración eficiente y ordenada.

Con humildad, esfuerzo y mucho trabajo hemos obtenido resultados importantes estos siete años y meses compartidos. Esta gestión ha realizado obras que ninguna otra gestión logró. Construimos el

emblemático Parque de Rivadavia, la plaza Madre Universal, recuperamos el Paseo Sarmiento, decidimos invertir en iluminación Led, construimos calles y las más de 180 plazas y paseos en todo el

departamento que hoy lucen renovadas.

Por eso, permítanme expresarles mi agradecimiento al Concejo Deliberante, a nuestros trabajadores municipales, a los vecinos y todas las instituciones, uniones vecinales, clubes. Agradezco el cariño y el

apoyo que me han brindado todos estos años compartidos.

Que la Virgen nos acompañe este año y podamos construir juntos el futuro que queremos, para Rivadavia y para San Juan.

Muchas gracias, que Dios los bendiga.