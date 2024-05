Miles de personas en contra de Pedro Sánchez

Convocadas por el Partido Popular, unas 20.000 personas, protestan en la capital española y han pedido la dimisión del presidente del Gobierno.

Miles de personas se han concentrado este domingo en la Puerta de Alcalá en protesta contra la ley de amnistía y el Gobierno. Convocados por el Partido Popular, los manifestantes han levantado banderas de España y del Partido Popular Europeo en la quinta protesta organizada por la formación política contra la amnistía. La Delegación del Gobierno ha cifrado en 20.000 asistentes la movilización, frente a los “cerca de 80.000″ que han reivindicado los populares.

Reunidos a las 12:00 horas, los asistentes gritaron lemas contra Pedro Sánchez y clamaron el conocido “Me gusta la fruta” proclamado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente en el acto. Frente a la audiencia que se acumulaba entre la Puerta de Alcalá y la fuente de la Cibeles, intervinieron el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de la ciudad anfitriona, José Luis Martínez-Almeida; el candidato a las elecciones europeas, Fernando Savater, y la propia Ayuso.

Asistentes como Félix y Elvira se definían “hartos de tanta mentira y tanta patraña” y hablaban del presidente del Gobierno como “un ególatra y un psicópata”. “Estamos totalmente en contra del Gobierno”, ha declarado también Cristina que, al igual que Paz, irá a votar convencida el próximo 9 de junio.

“Todo esto era inconcebible hasta que a Sánchez le hacían falta siete votos”

La concentración se produce días antes de que la ley de amnistía tenga su último debate en el Congreso de los Diputados, programado para el próximo jueves, en el que se espera levantar el veto impuesto por el Senado y aprobar definitivamente la norma. Para ello, se necesitan un mínimo de 176 votos. En protesta al “día de la infamia”, según el alcalde madrileño, se ha celebrado esta “cita por la libertad y la igualdad”, para “decirle no a Pedro Sánchez, no a sus secuaces, no a romper España por la puerta de atrás”.

“Para cualquier político, todo esto era inconcebible, hasta que a Sánchez le hacían falta esos siete votos”, ha dicho Díaz Ayuso. Para la presidenta madrileña, se trata de la “ley más nefasta de la democracia” y “un acto de corrupción, de impunidad a manos de un Gobierno roto”, que es “indigna y letal para España”.

Ayuso ha acusado a Sánchez de levantar un muro “para dividir y así controlar los tres poderes del Estado”. “Pedro Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial y de ahí el Supremo, y que la Fiscalía pueda instruir sin contrapesos, como la Venezuela de Maduro”. Según la presidenta madrileña, el Gobierno central también busca “controlar las empresas con activistas” y los medios de comunicación, que son “un contrapeso fundamental en toda democracia”.

Los discursos desde la Puerta de Alcalá acusaban al presidente del Gobierno de no quererse “ocupar de España”, pero también han referenciado la política internacional. Almeida señalaba que Sánchez “está a tortazos con Milei, está con lo de Palestina y está con la amnistía porque de lo único que no quiere hablar es de España y de los españoles”.

Para Ayuso, “el mayor mentiroso de Europa utiliza la política exterior para quitarle votos a sus socios y levantar otro muro en las relaciones internacionales”. La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno central de hacer suyos “los eslóganes de terroristas”, respecto a las últimas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, abucheada por los manifestantes. En ese sentido, ha asegurado que “desde hace dos siglos todos los totalitarios han sido antisemitas”.

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado en su discurso para recordar el Día Nacional de Argentina, celebrado este sábado 25 de mayo, y ha mandado un abrazo “a todos los argentinos”. Asimismo, ha prometido al pueblo venezolano que irán “al Gobierno de España para denunciar el régimen bolivariano y para pedir la democracia en Venezuela y que María Corina se pueda presentar”. La política de Caracas ha estado presente en el acto de este domingo a través de un vídeo.

“Es mucho más difícil venir hasta aquí que invertir 15 minutos en votar”

El acto del Partido Popular miraba directamente hacia las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el domingo 9 de junio. “Queríamos hacer un ensayo para que veáis que es mucho más difícil venir hasta aquí desde los lugares más recónditos de España que invertir 15 minutos en ir a votar el 9 de junio”. ha asegurado Alberto Núñez Feijóo.

Los populares han posicionado la cita con las urnas como una nueva derrota de Sánchez, quien aseguran que perdió las elecciones municipales, autonómicas y nacionales. En ese sentido, el filósofo e integrante de la candidatura europea del PP, Fernando Savater, ha defendido las próximas elecciones como una opción de poner al presidente socialista “contra las cuerdas”.

Savater ha cuestionado las garantías que pueden presentar “partidos que tratan de destruir la unidad española” y “acabar con el Estado de Derecho” en una “Unión Europea que hoy está amenazada por una guerra”. “Las urnas, los votos, son la única forma democrática de acabar con Pedro Sánchez”.

