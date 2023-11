No Te va Gustar y Leiva lanzan dos colaboraciones

A finales de 2022, Leiva y No Te Va Gustar se juntaron en Montevideo con la firme intención de participar en un proyecto juntos. El encuentro probó ser una magnífica experiencia para todos, donde la camaradería, la inspiración artística y la música fueron el motor principal, generándose un clima increíble, prueba del cariño y el respeto que se tienen mutuamente. De la amistosa y enriquecedora confluencia nacen dos maravillosas canciones, “Lo siento” y “OK”, en las que, con alquimia perfecta, logran conjugar sus improntas sin perder personalidad, ofreciendo un resultado que es más que la suma de las partes.

“Lo siento” es una canción que tiene mucho del ADN de NTVG pero que, con el aporte de Leiva, se genera un clima particular y toma un vuelo sorprendente. Leiva no solo aporta la voz, sino que es parte de la composición y producción, en un track en el que se suma el teclista de su banda (La Leiband), el gran Cesar Pop, que participó también en las sesiones en Montevideo. “Lo siento” es, en esencia, un rock elegante de impecables arreglos y un estribillo súper contagioso. De manera natural, el encuentro entre ambos artistas, Leiva y NTVG, deja claro que la música es una sola, y que Madrid y el Río de la Plata no están tan lejos como parece.

“OK” surge igualmente de aquellas sesiones de creación y fraternidad; de asados, vino y música. Desde el comienzo, con ese sublime y tarareable coro de vientos marca-de-la-casa, Leiva vuelve a mostrar su instinto killer para la melodía, de tal guisa que las estrofas no necesitan de rima en tanto que narran un sentimiento inefable donde se abrazan demonios y maravillas mientras se garabatea con tiza acústica una sonrisa de medio lado sobre una pizarra desangelada. El contrapunto vocal —sentido y emocionado— lo aporta Emiliano Brancciari, que participa, junto con el resto de componentes de NTVG, en la grabación.

En su país de origen Leiva es uno de los artistas más brillante de su generación, un autor indispensable del rock en español con un estilo personal y fiel a sí mismo que ha hecho de su música un género referencial. Tiene una laureada discografía en solitario jalonada de Discos de Oro y Platino, y compuesta por cinco álbumes en estudio y uno en directo, además de lanzamientos sencillos para diversos proyectos (en dos ocasiones ha ganado los prestigiosos premios Goya del cine español a la mejor canción), cuyo último ejemplo es esta maravilla que ahora corona junto a NTVG.

No Te Va Gustar continúa con la serie de nuevos singles en 2023, sorprendiendo nuevamente con una colaboración de altísimo nivel. En “Lo siento”, la banda vuelve a juntarse con un artista español, al igual que lo hizo en “Yo sabré qué hacer” con Vetusta Morla lanzado hace unos meses, y también se suma a la lista que tiene a “Comida” con el brasileño Johnny Hooker, “Algo me dice” con los mexicanos Enjambre y la versión en vivo de “Crimen” con el argentino Ricardo Mollo. NTVG ha anunciado su enorme gira internacional “30 Años” a realizarse en el 2024 que ya tiene su primer show en Argentina en el Estadio de Vélez Sarsfield en abril. Antes visitará Colombia y Ecuador y aún quedan muchísimos más shows que se estarán anunciando a la brevedad.

“Lo siento” y “OK” son, de alguna manera, una sola obra publicada en dos partes, y gestada con un mismo espíritu durante unas hermosas tardes de primavera montevideana. En un movimiento poco común en estos tiempos que corren, ambos artistas deciden lanzar sendas canciones al unísono, el mismo día, con la misma editora para los video-lyrics (Lucila Taba) y el mismo portadista para las caratulas (Emilio Lorente), dejando claro que en todo momento se trata de una sola luna con dos caras diferentes: dejemos que su brillo nos ilumine.

