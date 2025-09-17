Nueva victoria de Argentina en el mundial de voley

Argentina sigue en la senda de la victoria en el Mundial de Voley Filipinas 2025. En su segunda presentación los dirigidos por Marcelo Mendez vencieron a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21, 25-18.

Pablo Kukartsev fue el máximo anotador de la albiceleste con 21 puntos, uno más que Vicentín que cerró con 20. Lo sanjuaninos Sanchez y Armoa no tuvieron minutos en cancha.

Ahora su rival será el temible Francia, vigente bicampeón olímpico, que viene de caer sorpresivamente ante Finlandia por 3-2. Argentina deberá ganar si o si para clasificar, o en el caso de derrota deberá esperar lo que suceda entre el cruce entre orientales y nórdicos. El encuentro será el día jueves 18, a las 7:00.