Juan José Orrego agradecido

Gracias al esfuerzo del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador @drmarorrego, junto a @guidoromerook, @tabachnikp , @arqfernandoperea y Roberto Gutiérrez, autoridades y funcionarios, hoy en Santa Lucía inauguramos el techado de la cancha de hockey del polideportivo del Club del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía.

Quiero agradecer a Héctor Correa, presidente del Club Centro Comercial, por su compromiso y colaboración.

Este nuevo espacio permitirá a nuestros vecinos y familias disfrutar del deporte y la recreación en un lugar más seguro.

Cuando trabajamos juntos, transformamos Santa Lucía. Santa Lucia, es el mejor lugar para vivir.