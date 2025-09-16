Una inversión que fortalece al deporte y a la comunidad

Los amantes del deporte en Santa Lucía ya pueden disfrutar del renovado polideportivo del Camping Centro Comercial. Ahora cuenta con más de 2.300 m² techados, un nuevo sistema de iluminación con 89 luminarias LED que cumplen estándares internacionales.

Esta obra, no solo mejora la infraestructura deportiva, también genera empleo local y fortalece a los clubes que día a día forman a nuestros chicos en las distintas disciplinas podrán practicarse con más comodidad y seguridad.

Creemos en el deporte como motor de inclusión, crecimiento y futuro. Por eso seguimos invirtiendo en infraestructura de calidad en toda la provincia, para que nuestros deportistas entrenen y compitan en las mejores condiciones.