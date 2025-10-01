Nuevo CDI en Caucete: Un espacio de contención para niños mientras sus padres trabajan

El lunes 29 de septiembre, el vicegobernador Fabián Martín encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio Pie de Palo, ubicado en el departamento Caucete. En el acto estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero; la intendente de Caucete, Romina Rosas; y los diputados Enzo Cornejo, Emilio Escudero, Marcela Quiroga, Federico Rizo y Mónica González.

Este CDI es el séptimo de una serie de 14 centros que se distribuirán por toda la provincia, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y de estimulación para niños desde los 45 días, mientras sus padres se desempeñan en sus trabajos. En estos centros, los pequeños reciben actividades pedagógicas adaptadas a su edad y, además, se les proporciona desayuno y merienda.

Durante su discurso, el vicegobernador Martín transmitió los saludos del gobernador Marcelo Orrego y destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de las familias sanjuaninas. «Es un honor estar aquí. Este CDI es una muestra del compromiso de la gestión provincial con la educación y el bienestar de nuestros niños. Queremos que los padres puedan trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro y bien cuidado», expresó Martín.

El proyecto también refleja el esfuerzo por mantener activa la obra pública a pesar de las dificultades económicas, como la falta de recursos provenientes del gobierno nacional. «El gobernador Orrego nos ha pedido que sigamos apostando por la educación, incluso con recursos limitados. Este CDI es un claro ejemplo de ello», añadió.

El nuevo centro en Pie de Palo es solo el comienzo de una serie de inauguraciones. Este martes 30 se abrirá otro CDI en Valle Fértil, y aún quedan seis más por inaugurar en diferentes puntos de la provincia. Con esta iniciativa, San Juan contará finalmente con 14 centros que brindarán apoyo a las familias y contribuirán al desarrollo de la infancia desde sus primeros años.

San Juan sigue avanzando, trabajando juntos como una gran familia, como expresó el vicegobernador: «Sigamos unidos, tirando todos para el mismo lado. Que Dios bendiga a todos y como dice el gobernador que San Juan siempre siga brillando alto».