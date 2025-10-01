Cada vez más vecinos se suman al programa “Juntos por tu Barrio” en Rivadavia

Más barrios se integran al programa que impulsa obras, servicios y espacios públicos con el pago de las Tasa de Servicios sobre Inmuebles.

La Municipalidad de la Ciudad de Rivadavia avanza en la consolidación de un modelo de gestión participativa a través del programa “Juntos por tu Barrio”, una iniciativa que convierte los aportes de los vecinos en obras y mejoras concretas en cada rincón del departamento.

Este programa establece que los fondos recaudados por la Tasa de Servicios sobre Inmuebles se reinviertan directamente en los propios barrios, destinándose a la realización de veredas, instalación de luminarias, mantenimiento de espacios verdes, limpieza, seguridad vial y otras intervenciones que mejoran la vida cotidiana de las familias rivadavienses.

La propuesta garantiza transparencia, compromiso y beneficios compartidos, transformando el esfuerzo de cada contribuyente en acciones visibles y de impacto inmediato. La adhesión se formaliza mediante la firma de convenios entre el municipio y los distintos barrios, urbanizaciones y conjuntos habitacionales que deciden sumarse.

Desde que se anunció el programa, ya forman parte los barrios AMED, Posta del Ángel, Terrazas del Oeste, Loteo Rumbos, Cooperaq IV, Ayre de Village y Altos de Rivadavia, mientras que otras barriadas del departamento ya mantuvieron reuniones para integrarse en el corto plazo.

Esta política, incentivada por la gestión del intendente Sergio Miodowsky, permite una administración más cercana y eficiente, porque son los mismos vecinos quienes ven cómo su aporte se transforma en beneficios para su comunidad.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y garantizar que cada peso invertido por los vecinos se traduzca en mejoras palpables, trabajando de manera conjunta para que Rivadavia continúe creciendo desde cada rincón.