Orrego participó de la inauguración del parque fotovoltaico en Caleras San Juan

El gobernador Marcelo Orrego participó de la inauguración del nuevo Parque Fotovoltaico ubicado en la Planta de Cienaguita, en Caleras San Juan, departamento Sarmiento. El acto contó con la presencia del ministro de minería Juan Pablo Perea; intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; gerente de Calera San Juan, Raúl cabanay y demás funcionarios , quienes acompañaron y recorrieron las instalaciones junto al mandatario.

Durante la actividad, Orrego destacó la importancia estratégica de esta obra para la matriz energética y productiva de la provincia. “Muy feliz de poder estar acá, en esta inauguración de esta planta fotovoltaica. Es un hecho que ya es una realidad y marca claramente la trazabilidad que debe tener un proyecto en la provincia de San Juan”, expresó.

El nuevo parque genera 2,3 megawatts y ya proyecta una ampliación cercana al 6%. Para el gobernador, esta infraestructura consolida un modelo de desarrollo que integra energía limpia con sectores tradicionales de la economía local. En ese sentido, afirmó: “Si bien parte de nuestra matriz productiva son los minerales —en este caso el oro y la cal—, también es cierto que somos el primer productor de energía fotovoltaica, y eso genera una combinación espectacular para todo tipo de proyectos de desarrollo”.

Orrego subrayó que San Juan ya supera los 600 megawatts de producción eléctrica, de los cuales aproximadamente 400 provienen de fuentes solares. Resaltó además que la instalación en Caleras San Juan “viene a ayudar a sumar energía para la provincia” y que, en el marco de la transición energética global, “las energías limpias van a cumplir un papel decisivo”.

Asimismo, puso en valor el rol de la industria calera dentro del perfil productivo provincial y la sinergia que se genera al sumar energía renovable a los procesos industriales. “La industria calera es una industria madre en San Juan —exportamos el 85%— y combinada con ser los primeros productores de energía fotovoltaica, es una dupla extraordinaria para cualquier tipo de proyecto”, señaló.

El mandatario también felicitó al directorio de Caleras San Juan por llevar adelante esta inversión y remarcó su impacto en la generación de empleo y en la consolidación del liderazgo sanjuanino en energía solar.