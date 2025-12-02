San Juan dio un histórico paso en materia ambiental con la venta de 2,5 toneladas de residuos electrónicos para reciclaje

La provincia concretó la primera venta de 1.400 kg de plaquetas verdes y 1.190 kg de plaquetas madre provenientes de RAEE tratados en el Parque de Tecnologías Ambientales. Este hito impulsa la economía circular que el Gobierno de San Juan implementa en toda la provincia.

San Juan sumó un nuevo avance en su política de manejo de residuos y economía circular al lograr la primera venta de residuos electrónicos procesados en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). La operación incluyó dos lotes clave del tratamiento de RAEE: 1.400 kilogramos de plaquetas verdes y 1.190 kilogramos de plaquetas madre, lo que totaliza más de 2,4 toneladas de material recuperable que ahora serán reprocesadas por la empresa Ecometal.

El hito permite cerrar un circuito que durante años estuvo inconcluso por la dificultad de colocar en el mercado este tipo de residuos. Hasta ahora, varios intentos de venta habían fracasado, sin embargo, con la concreción de esta operación, la Provincia reduce significativamente el volumen de chatarra electrónica acumulada y consolida un modelo de gestión más eficiente.

El manejo de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en San Juan funciona de manera diferenciada del resto de los residuos que ingresan al PTA, que promedian 750 toneladas diarias. Los aparatos electrónicos llegan a través de campañas y solicitudes de instituciones. Con la última edición de la campaña de recolección de RAEE colecta realizada por el Colegio Central Universitario en el mes de septiembre, se logró juntar 7 toneladas de material reciclable.

Una vez ingresados al PTA los equipos atraviesan un doble proceso. Por un lado, la refuncionalización que permite recuperar computadoras y otros dispositivos aún operativos, que luego se entregan a organismos públicos y entidades sociales. Gracias a este mecanismo, escuelas, hogares y fuerzas de seguridad acceden a equipamiento con software básico, útil para tareas administrativas y educativas.

Por otro lado, el material que ya no puede reutilizarse se desarma pieza por pieza. Allí se clasifican plaquetas electrónicas, carcasas y otros componentes. Las plaquetas , que son las partes más valiosas del proceso, son las que integraron esta primera venta provincial. De esta manera se da nuevamente un uso a estos materiales, buscando alcanzar el modelo de economía circular, a través del cual los residuos correctamente separados y clasificados pueden pueden adquirir valor nuevamente y reingresar al sistema productivo.

Existe un punto limpios en unsupermercado, como el estacionamiento del VEA ubicado en Shopping del Bono, donde se pueden depositar celulares, computadoras y aparatos en desuso, evitando que queden almacenados en los hogares y permitiendo su incorporación a cadenas de reciclaje que ya muestran resultados concretos como este.