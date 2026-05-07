Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad

El encuentro se dio en el marco de la Expo Minera 2026. Estuvieron además los gobernadores de Córdoba, San Luis, Jujuy y Catamarca.

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego recibió en las instalaciones de EPSE, en Pocito, a los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy y Raúl Jalil, de Catamarca, en un encuentro institucional enfocado en el fortalecimiento de la producción, la integración regional y la cooperación entre provincias.

También participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; los ministros de Minería, Juan Pablo Perea; de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; de Gobierno, Laura Palma; de Salud, Amílcar Dobladez; de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y el jefe de Asesores, Alejandro Ferrari.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y compartieron una agenda de trabajo centrada en la articulación regional y el desarrollo de políticas conjuntas para potenciar la competitividad y la sostenibilidad económica.

Firmó acuerdos con Mendoza y Santa Fe

En este contexto, Orrego suscribió dos acuerdos estratégicos con los gobernadores de Santa Fe y Mendoza, orientados a fortalecer la industria, mejorar la logística y optimizar los sistemas de control y seguridad interprovincial.

El acuerdo firmado con Santa Fe establece un marco de colaboración para el desarrollo industrial, logístico y comercial entre ambas provincias. La iniciativa apunta a integrar a empresas santafesinas en la cadena de valor minera de San Juan, aprovechando la experiencia de Santa Fe en la provisión de bienes y servicios vinculados a sectores extractivos como el petróleo y el gas.

Además, ambas jurisdicciones se comprometieron a promover el intercambio de tecnologías, la capacitación mutua y el fortalecimiento de la conectividad aérea, vial y ferroviaria, con el objetivo de ampliar mercados y mejorar la competitividad regional.

Por otro lado, el convenio suscripto con Mendoza contempla la puesta en marcha de un Sistema de Control Integrado en los límites provinciales, en el marco del Plan Regional de Seguridad iniciado en 2024.

El proyecto prevé la construcción y refacción de una Zona de Control Unificado sobre Ruta Nacional 40, a la altura de San José, en el departamento mendocino de Las Heras. La obra será financiada en partes iguales por ambas provincias y permitirá concentrar en un mismo predio controles policiales y fitosanitarios.

Asimismo, el plan incluye la incorporación de cámaras de seguridad y sistemas informáticos para agilizar el intercambio de información y optimizar los controles interjurisdiccionales, beneficiando tanto al transporte de cargas como a los ciudadanos que circulan entre ambas provincias.