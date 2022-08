Otra gran jornada del Turismo Carretera en el San Juan Villicum

La 9° fecha del Turismo Carretera y TC Pista comenzó con todo en el San Juan Villicum. Con ellos la Fórmula 3 Metropolitana y la categoría Speed Agro, cumplieron con la jornada sabatina en el trazado albardonero. Una muy buena cantidad de público y un clima agradable, con el calor del sol presente durante todo el día, coronó un primer día de actividades que anticipa un gran espectáculo en San Juan.

El sector de boxes, con entradas agotadas hace una decena de días y el sector de acampe, los preferidos del público, con record de público en este último sector, donde el folckore del TC, con fanáticos de las cuatro marcas principales, el clásico asado y el ruido de los motores, fue la constante de este sector, que al ser zona de acampe, continúa con este ritual aún sin ruido motor, y se extiende durante toda la noche esperando la actividad del domingo.

El Turismo Carretera, en su tercer Desafío de las Estrellas en nuestra provincia, con diferente cronograma al formato habitual, teniendo en cuenta esta fecha es especial, realizó en la jornada sabatina las dos tandas de entrenamientos con ensayos de cambio de neumáticos y recarga de combustible para los equipos, paso previo a la diagramación de las estrategias para cada uno.

Sucede que con los dos ingresos obligatorios a cambiar un neumático del lado derecho y a recargar combustible, y teniendo en cuenta el puesto que en sorteo tocó ayer viernes, cada equipo debe elaborar una estrategia inteligente para quedarse con el mejor resultado posible.

Facundo Della Motta buscó tiempos en el primer entrenamiento, y trabajó con el equipo en el segundo, en una tanda muy cortada por la salida de bandera roja que neutraliza la actividad hasta tanto se retire algún auto que se despistó y quedó peligrosamente ubicado. El tiempo logrado en la primera salida dejó conforme al sanjuanino: “Contento con el sábado, un puesto 16 en el primer entrenamiento y un 41 en el segundo, pero en una tanda muy cortada por banderas rojas que no me permitieron cerrar vueltas” comentó el piloto que representa a la provincia en la categoría más popular del automovilismo argentino.

Con respecto al trabajo de su equipo en los ensayos en boxes, Della Motta comentó: “En la prueba de funcionamiento, tanto el cambio de neumático como el reabastecimiento de combustible, el equipo hizo tiempos lógicos asi que creo que tenemos posibilidades de hacer una buena carrera. Agradecer al equipo A&P, al Gobierno de San Juan y a todos los sponsor que me permiten estar dentro del Turismo Carretera” sentenció Facundo que mañana largará la final desde el 3° puesto, en segunda fila y con todas las expectativas de hacer una buena carrera.

La carrera de la F3 Metropolitana fue la única competencia de este sábado y el espectáculo en pista fue muy bueno. Con el sanjuanino Joaquín Naranjo largando desde el puesto 29° y con el auto herido, arrastrando los inconvenientes eléctricos de ayer y de hoy en la mañana, el joven piloto pudo escalar algunas posiciones para finalizar en la 23° posición.

“Después de todo pudimos terminar en un puesto razonable, después de los inconvenientes de ayer y hoy. Me hubiese gustado estar un poquito más adelante, pero con las dificultades de ayer y hoy no mucho podíamos hacer. La verdad que mucho no puedo pedir” comentó Joaquín en una carrera muy entretenida y que tuvo en el podio a Enzo Torres, ganador de la competencia, escoltado por Felipe Bernasconi y Tomás Pellandino en el tercer lugar.

Finalmente, en la última actividad en pista de este sábado, el TC Pista salió a clasificar, con Tobías Martínez en el primer tercio clasificatorio, donde registró el tercer tiempo de su grupo. Con la salida de los dos tercios restantes, el sanjuanino ocupó el puesto 18°, exactamente a la mitad del parque de la categoría, que en esta fecha cuenta con 36 máquinas. Esta perfomance, lo deja en la 9° colocación de largada para la 2° serie de mañana domingo.

“El balance es malo, si bien estamos a menos de una décima del mejor Chevrolet, las sensaciones en el auto son pésimas, vengo más que al límite, la verdad complicados. Creo que es la carrera en que más complicados estamos” sentenció el sanjuanino visiblemente preocupado por el puesto final en clasificación. Habrá que esperar a la serie de mañana para ver si algo puede cambiar y buscar avanzar para conseguir un mejor puesto de largada en la final.

Cronograma de domingo

08:55 a 09:00 Hs. Apertura de Boxes SPEEDAGRO RACING

09:05 Hs. FINAL SPEEDAGRO RACING 12 Vueltas o 20 minutos

09:30 a 09:35 Hs. Apertura de Boxes 09:40 Hs. 1er. Serie TC Pista a 5 Vueltas

09:55 a 10:00 Hs. Apertura de Boxes 10:05 Hs. 2da. Serie TC Pista a 5 Vueltas

10:55 a 11:00 Hs. Apertura de Boxes Formula 3 Metropolitana

11:05 Hs. CARRERA 2 Formula 3 Metropolita 12 Vueltas – o 25 Minutos Máximo

11:30 a 11:35 Hs. Apertura de Boxes

11:40 Hs. FINAL TC PISTA 20 Vueltas – o 40 (Cuarenta) Minutos Máximo

PARTICIPARAN: Todos los pilotos que largaron las series.

12:25 a 12:30 Hs. Apertura de Boxes

12:30 a 12:35 Hs. PREVIA12:35 a 12:40 Hs.

PRE GRILLA 12:45 Hs. FINAL TC 35 Vueltas o 90 (Noventa) Minutos Máximo

PARTICIPARAN: Todos los pilotos que largaron las series.