Paso Internacional Agua Negra “HABILITADO”
PASO INTERNACIONAL POR AGUA NEGRA. RN 150. PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL SAN JUAN DIVISION CONSERVACION ZONA NORTE LUEGO DE INTENSO TRABAJO LOGRO DESPEJAR LA ZONA QUE SE ENCUENTRA A 3KM DEL LIMITE INTERNACIONAL.
AFECTADA POR BAJADA DE CRECIENTE CON PIEDRA ( ALUD )
🔴 RN 150 CAMINO INTERNACIONAL POR AGUA NEGRA HABILITADO
🔴 PASO INTERNACIONAL POR AGUA NEGRA HABILITADO.
SE RUEGA MAXIMA PRECAUCION POR QUE EXISTEN EN RUTA MAQUINAS VIALES DE GRAN PORTE Y PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL SAN JUAN.
DISCULPAS POR LA DEMORA.
NO DUDE EN RECURRIR AL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL EN RUTA.
BUEN VIAJE.
RECORDEMOS QUE EL PASO INTERNACIONAL POR AGUA NEGRA, ESTUVO INTERRUMPIDO AL TRÁNSITO.
EN ZONA DE LA OLLA ESTABA BAJANDO MUCHA AGUA CON PIEDRA ( ALUD )
KM 380 A 3 KM.DEL LIMITE. POR LO CUAL NO SE PUDO TRANSITAR
SE SOLICITÓ URGENTE CORTAR EL TRANSITO ( CAMINO A CHILE ) .