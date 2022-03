Por primera vez, el Teatro del Bicentenario se presentó a nivel nacional

Con una fuerte apuesta para posicionar aún más el Teatro del Bicentenario, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; la secretaria de Cultura, Virginia Agote y la directora general y artística del TB, Silvana Moreno, presentaron al Teatro del Bicentenario y con él, la diversa y sorprendente Temporada 2022. La innovadora propuesta abarca danza, conciertos, ópera y espectáculos especiales.

La Casa de San Juan, dirigida por Juan Cruz Dávila, fue la sede de este evento, en el que estuvieron invitados el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, funcionarios nacionales, el director de escena de La Bohème y director artístico del Arena Verona, Stefano Trespidi, entre otras personalidades de la cultura y medios de comunicación.

“El Teatro del Bicentenario está planteado desde su comienzo como un espacio de formación y federal. Esta acción no solo es para San Juan sino para las provincias vecinas, desde donde llegan chicos y chicas para participar de las audiciones. Cuando hablamos de formación, también incluimos a la comunidad ya que tiene la posibilidad de ver una obra, conocer la ópera y formarse en cualquiera de los géneros que quizás antes no era posible porque no existía esa oferta, una entrada accesible”, dijo la ministra.

Por su parte, la secretaria de Cultura destacó que “poder anunciar hoy esta temporada de estas características no es casualidad. Es más bien producto de una política cultural de muchos años de planificación. San Juan se ha convertido en un faro de cultura regional y nacional, lo que no solo se demuestra por la cantidad de gente que participa en las producciones de gran calidad, sino que además nuestros artistas tienen la posibilidad de trabajar en la provincia con los mejores profesionales y desarrollarse en casa”.

Diagramada estratégicamente para el público objetivo, la presentación incluyó la proyección de un audiovisual en el que se mostró las virtudes y bondades que el Teatro posee, la obra que ostenta la más alta calidad acústica en su Sala Principal.

La directora del TB comentó que el 2022 presenta una temporada con grandes títulos, artistas y desafíos que involucran al equipo del teatro, a la comunidad artística y a profesionales escénicos invitados que abrazan al arte en la búsqueda de autosuperación y de la excelencia. De esta manera, este año el teatro inaugura la presentación de obras accesibles, pensadas para abordar todo tipo de público.

Por su parte, el director de escena de La Bohème Stefano Trespidi, dijo “estoy muy feliz que la producción de La Bohème llegue a San Juan para que todos lo disfruten. Estoy muy impresionado del nivel cultural y el esfuerzo que está detrás de nuestro trabajo”.

Cabe recordar que, a lo largo de su construcción, el Teatro del Bicentenario siguió los más altos estándares de aptitud acústica y se utilizó los mejores materiales existentes para cumplir con este objetivo. En este contexto, posteriormente, se difundió los resultados, premios y objetivos cumplidos durante su corta e intensa trayectoria plasmada durante los cinco años del coloso cultural.

Finalmente, y con apoyo de un video de presentación, el TB desplegó la novedosa y desafiante Temporada 2022 e impulsó así el posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional.

“Esto es acercar la cultura a la gente, de esto hablamos cuando mencionamos a la formación. El ate, hoy más que nunca, nos invita a pensar, a reflexionar y a tomarnos el tiempo de ver una obra. Esto es muy importante, estamos educando. En San Juan seguimos pensando y dedicamos presupuesto a pensar y a reflexionar”, concluyó Grynszpan.