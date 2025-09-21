¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre, la costumbre se convierte en tendencia y despierta preguntas sobre su origen y simbolismo. Aunque muchos relacionan esta práctica con la llegada de la primavera, su verdadero origen está vinculado a una telenovela argentina que dejó huella en toda una generación.

La tradición de obsequiar flores amarillas en fechas señaladas, como el 21 de marzo y el 21 de septiembre, se consolidó a partir del impacto de Floricienta, producción televisiva argentina transmitida entre 2004 y 2005 y creada por Cris Morena. En la trama, la protagonista Flor, interpretada por Florencia Bertotti, soñaba con recibir flores amarillas de su gran amor, otorgándoles un significado especial como símbolo de amor verdadero y felicidad.

Uno de los momentos más recordados de la historia ocurre cuando Federico Fritzenwalden (Juan Gil Navarro) cumple ese deseo. La escena conmovió a los seguidores, quienes la convirtieron en un referente de romanticismo y, con el tiempo, en la inspiración de una tradición que trascendió la pantalla.

Con el tiempo, la costumbre trascendió la pantalla y se popularizó en redes sociales, donde se consolidó la idea de regalar flores amarillas el 21 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Este contexto reforzó el mensaje de renovación y amor duradero, extendiéndose a otras fechas relevantes, como el 21 de septiembre, día en que Perú celebra el inicio de la primavera.

En la narrativa de Floricienta, las flores amarillas poseen un valor simbólico profundo. Representan esperanza, alegría y luz para los personajes, en especial para Florencia “Flor” Fazzarino, una joven huérfana que trabaja como sirvienta en la mansión de los Fritzenwalden. La presencia constante de estas flores está ligada a momentos de felicidad y optimismo, fortaleciendo el carácter alegre y positivo de la protagonista.

Flores amarillas: más allá de la pareja

Regalar flores amarillas se ha convertido en una forma simbólica de expresar amor, felicidad y buenos deseos, no solo entre parejas, sino también entre amigos y familiares. Esta tradición permite transmitir emociones diversas dependiendo del tipo de flor elegido, aportando matices específicos a cada gesto.

Entre las opciones más populares destacan las siguientes flores:

Girasoles : simbolizan vitalidad y energía, ideales para alegrar el día de alguien.

: simbolizan vitalidad y energía, ideales para alegrar el día de alguien. Rosas amarillas : representan amistad y alegría, perfectas para mostrar gratitud o celebrar vínculos afectivos.

: representan amistad y alegría, perfectas para mostrar gratitud o celebrar vínculos afectivos. Lirios amarillos : se asocian con la renovación y la esperanza.

: se asocian con la renovación y la esperanza. Caléndulas : evocan prosperidad y entusiasmo con su color brillante.

: evocan prosperidad y entusiasmo con su color brillante. Margaritas amarillas: transmiten inocencia y pureza, apropiadas para expresar amistad y felicidad.