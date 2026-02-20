ESPECTÁCULO Propuesta para ésta noche de Viernes EL REPORTERO 20 de febrero de 2026 En Lo de JUAN, Nos encontramos para Compartir Exquisitos Platos y Mucha Música 🎤🎶📲Hacé tu Reserva al 264 5 727 510📍 José Dolores 631 (éste) Rawson a 2 cuadras de la Gruta de Fátima Oscar Giménez ¡Te invita! Navegación de entradas Anterior: El jazz no se detieneSiguiente: La FDA cambia de postura y revisará la vacuna antigripal basada en ARNm de Moderna Más historias ESPECTÁCULO El jazz no se detiene EL REPORTERO 20 de febrero de 2026 ESPECTÁCULO La Peña de Diego Villegas EL REPORTERO 19 de febrero de 2026 ESPECTÁCULO John Travolta cumple 72 años EL REPORTERO 18 de febrero de 2026