¿Quéres emprender, pero no sabés por dónde empezar?

Afianzá tu autonomía e inscribite a Cosas de Mujeres (CDM) de #FundaciónFLOR

En el Audio escuchamos a una de las integrantes de la Fundación Alejandrina Ventura.

🌟Se trata de un espacio para la formación y construcción de redes para comenzar a compartir recursos, consultas y contención con otras mujeres en situaciones similares a la tuya, a fines de generar proyectos futuros.

Inicio: 13 de octubre – miércoles de 14 a 16hs

¡Sumate a la #RedFLOR!

Para más info: programas@flor.org.ar

Para inscribirte: https://forms.office.com/r/Tjjxtbgdd4