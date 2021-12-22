Reporte del estado del tiempo brindado por la Policía de San Juan

22 de diciembre de 2021 EDITOR

COMISARIA 12° VALLE FERTIL: ESTADO DEL TIEMPO CON LEVES LLOVIZNAS, RUTA TRANSITABLE CON PRECAUCION SIN EVACUADOS.

COMISARIA 16° CALINGASTA: ESTADO DEL TIEMPO PARCIALMENTE NUBLADO, RUTA TRANSITABLE CON PRECAUCION. 

COMISARIA 21° JACHAL: EN RUTA N° 40, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE ANTIGUA DE MOGNA NO PRECISANDO KILOMETRO EXACTO  ESTA INTERRUNPIDO EL TRANSITO VEHICULAR POR FUERTE LLUVIAS Y CRECIDAS EN LOS BADENES, SE ENCUENTRA TRABAJANDO PERSONAL DE VIALIDAD PARA RESTABLECER LA CIRCULACION VEHICULAR.

COMISARIA 22° IGLESIA: EN RUTA 149  POR EL COLORADO ESTA CORTADO LA RUTA A LA ALTURA DE PUNTA NEGRA POR FUERTE LLUVIAS Y CRECIDAS EN LOS BADENES.

COMISARIA 33° BARREAL:  ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO, RUTA TRANSITABLE CON PRECAUCION.

SUB-COMISARIA VILLA MERCEDES: ESTADO DEL TIEMPO CON LLOVIZNAS, SIN EVACUADOS.

UNIDAD OPERATIVA TAMBERIAS: ESTADO DEL TIEMPO PARCIALMENTE NUBLADO SIN EVACUADOS.

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