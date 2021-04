Rusia expulsará a 10 diplomáticos estadounidenses

Es en respuesta a las sanciones aplicadas por Washington por la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2020 y su papel en el ciberataque masivo de SolarWinds. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Rusia anunció el viernes que expulsará a diez diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones tomadas por Washington, y agregó que “recomendó” al embajador de Estados Unidos en Moscú regresar a su país.

“Diez diplomáticos fueron incluidos en la lista que nos fue entregada con la petición de que dejen Estados Unidos. Nosotros vamos a responder a esta medida de manera recíproca y pediremos a diez diplomáticos estadounidenses en Rusia salir de nuestro país”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov, en conferencia de prensa.

Rusia anunció el viernes que prohibía la entrada al país de varios altos cargos del gobierno estadounidense, entre ellos al director del FBI, la directora de inteligencia, el Fiscal General y la consejera de Seguridad Interior.

También se le prohíbe la entrada al responsable de la agencia federal de prisiones y a dos ex altos cargos de la administración de Donald Trump: el ex consejero de Seguridad Nacional y el ex director de la CIA.

En el mismo anuncio, Lavrov afirmó que también expulsará a cinco diplomáticos polacos, en respuesta a la expulsión de Polonia de tres diplomáticos rusos, una medida adoptada el jueves por Varsovia para “solidarizarse” con las nuevas sanciones estadounidenses a Moscú.

Fuente: Infobae