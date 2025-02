San Juan Escribe: “ganar el segundo puesto me dio confianza y ganas de seguir practicando”

Así lo manifestó Germán Orellano en diálogo con el equipo de Prensa de la Casa de Todos. El escritor resultó ganador del segundo premio del concurso literario, en la categoría Cuento, con su obra “En Ristre”.

Germán Orellano tiene 28 años, trabaja en el Hospital Rawson en la parte de admisión de pacientes y es aficionado a la escritura de cuentos, novelas cortas y guiones cinematográficos. Desde 2024 forma parte de Rayuela, laboratorio de escritura desarrollado en la Biblioteca Franklin, bajo la órbita de la Sociedad Argentina de Escritores.

Sobre sus primeros pasos en el mundo de las letras relató que “a los 18 o 19 años empezó mi pasión por la escritura a raíz de una película “Sin lugar para los débiles”, que ganó el Oscar en el 2007. Así descubrí que era la adaptación de una novela de un escritor que se llama Cormac McCarthy. Leí la obra y me gustó porque yo antes tenía prejuicios sobre las novelas, pensaban que tenían un estilo más pomposo, un poco más complejo, pero cuando leí la prosa de ese escritor la verdad que me encantó y me dieron ganas de escribir, porque sentí que yo también lo podía hacer. A partir de ahí empecé a practicar e investigar sobre otros escritores que escriben con el mismo estilo. Empecé también a conocer sobre distintas estructuras narrativas y así entrenándome, practicando, y en este lapso de unos diez años aprendí a escribir”.

Sus pasos por el San Juan Escribe

Con respecto a su participación en el San Juan Escribe contó que “En el 2024 arranqué en un laboratorio de escritura que se llama “Rayuela” que funciona en la Biblioteca Franklin. Está patrocinado por la Sociedad Argentina de Escritores. Ahí empecé a relacionarme con otras personas que también se dedicaban a la escritura. Antes era más reservado en torno a eso. Y así fue el primer grupo que empezó a leer mis escritos y con el tiempo me animaron a que me presentara en el San Juan Escribe. En un lapso de diez años ya tenía algunos cuentos, entonces traté de hacer una recopilación siguiendo un hilo conductor para presentarme en el certamen”.

Su obra ganadora

“En Ristre es una Antología de siete cuentos, cada uno tiene una historia distinta, pero en la tarea de buscar un hilo conductor me di cuenta que en todos está presente la violencia. Pero no una violencia romántica, sino una violencia como instrumento que se ha usado a lo largo de la historia para forjar un status quo. Son siete cuentos que van del estilo de género negro, policial, hasta hay un cuento histórico de la época colonial. También un cuento sobre la segunda guerra mundial. Todos abarcan temas que tocan la condición humana, que hablan sobre la naturaleza de la maldad, sobre la insensibilidad, la depresión, la guerra y su consecuencias. Todos ellos tienen un hilo conductor que es la violencia. A eso se debe el título que se llama en Ristre, que es una alocución adjetiva que se usa para mencionar cuando algo está empuñado, para ser utilizado en este caso en las armas, las cuales están presentes en cada uno de los cuentos. Asique sería como una representación de lo que es el Leitmotiv del cuento”.

Expectativas a futuro

Por último, Germán Orellano expresó que “Ganar el segundo puesto la verdad que me dio mucha confianza, me dieron muchas ganas de seguir practicando, y creo que el sueño de todo escritor es seguir publicando otros libros, otras novelas. Estoy ahora escribiendo una novela corta, también uno que otro cuento. Mi futuro apunta a eso, más que nada a que me publique alguna editorial y siempre tratar de mejorar, aprender. Estas serían mis metas”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi