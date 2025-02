San Juan Escribe: “El concurso es una excelente oportunidad para fomentar la cultura”

En esta oportunidad, el equipo de Prensa de la Casa de Todos dialogó con Cecilia Inés Cáceres, quien resultó ganadora del segundo premio en la categoría Literatura Infantil. Cabe señalar que la edición 2024 puso énfasis en la Literatura Infanto- Juvenil con el objetivo de estimular la producción literaria con fines educativos, destinada a este público.

Cecilia tiene 41 años y es mamá de tres niños. Es licenciada en Comercio Exterior y se dedica a la Decoración Consciente & Homefullness. Se describe a sí misma como una escritora principiante de Literatura Infantil y Juvenil. Tiene una pasión innata por la narración y un profundo interés en explorar temas espirituales y de autoconocimiento. Inspirada por los principios de la filosofía hermética y las leyes universales, sus historias buscan no solo entretener, sino también sembrar semillas de conciencia y reflexión en los niños y niñas y en los adultos que los acompañan.

Sus primeros pasos en la escritura

Durante la entrevista relató “Estoy dando mis primeros pasos en lo que es la Literatura específicamente en el rubro infantil juvenil. Desde siempre me atrajo mucho la lectura, y desde pequeña para mí fue como un refugio imaginar personajes, mundos y soñaba con algún día escribir mis propias historias. Por cuestiones de la vorágine de la vida diaria ese sueño se fue posponiendo hasta hace muy poco. En un marco terapéutico mi psicóloga me recomendó empezar a escribir y ahí me reencontré con esta pasión y con el sueño de esa niña que decidí cumplirle. Por eso escribí cuentos para descubrir el universo, que es el libro con el que participé en el San Juan Escribe”.

Su experiencia con el San Juan Escribe

“Ha sido una experiencia fabulosa, enriquecedora, para mí fue la motivación para dejar de procrastinar con este sueño de escribir mis propias historias. Después todo lo que fue el proceso de sentarme a escribir, sumergirme en esto que fue una idea y poder materializarla ha sido realmente muy enriquecedor. Creo además que el concurso es una excelente oportunidad para fomentar la cultura, para dar acceso a la literatura y para que personas que se interesen por estos temas tengan la oportunidad de darle visibilidad a su trabajo. Y también en inspirar a otros para que lo hagan y participen porque realmente es una experiencia muy valiosa”, comentó Cecilia.

Sobre su obra

“Cuentos para descubrir el universo abarca siete historias que tratan de explicar de forma sencilla lo que son las leyes que rigen nuestro universo. Está basada en la filosofía hermética, que es una filosofía muy antigua que tiene su origen en Grecia y en Egipto. El desafío fue traer conceptos que quizás sean muy abstractos, incluso para los adultos, a un lenguaje sencillo y a través de historias y personajes cotidianos para tratar de sembrar semillas de consciencia y empoderarnos en esta idea de que somos co-creadores de nuestra realidad”, explicó Cecilia.

Luego señaló que “Uno de estos principios es el del Mentalismo, por ejemplo, que nos dice que todo nace de una idea, de un pensamiento, esto es el origen. Después de todo lo que podemos materializar en nuestra realidad haciendo alusión a otro principio que afirma que Como es adentro es afuera, si yo quiero ver un cambio en el exterior tengo que cultivar mi interior. Y así como estas siete historias, relatan estos siete principios y luego proponen una serie de actividades para que más allá de la teoría, los pequeños y adultos que acompañan en la lectura, puedan pasar por la experiencia personal de estas leyes y poder constatarlas con la realidad y así incorporarlas en su vida diaria. Realmente me hace muchísima ilusión que este libro pueda ser una semilla de consciencia, de autoconocimiento para todos los que quieran y deseen tener una mirada más amigable y amorosa con la realidad que nos rodea”.

Sus expectativas a futuro

“Creo que escribir un libro no me vuelve escritora, pero sí creo que me ha traído hasta acá la pasión por escribir y el deseo que eso siga viviendo en mi para seguir creando historias. Quizás también incursionar en algún que otro rubro que me interesa y espero que esto sea un primer paso de un gran recorrido porque me ha enamorado la experiencia de escribir”, concluyó Cecilia Cáceres.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi.