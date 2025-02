“Sueño que el San Juan Escribe y todo su formato se haga Nacional”

Así lo expresó Liliana Zabaleta en la entrevista con el equipo del Prensa de la Legislatura cuando habló de sus expectativas a futuro. La escritora resultó ganadora del segundo premio en la categoría Poesía con su obra “Memorias de un jazmín”.

Liliana es escritora, poeta, nacida en Buenos Aires, pero vive en San Juan desde hace varios años. Se describe como “escritora de alma” y esta es su primera incursión en la poesía motivada por la experiencia con la naturaleza sanjuanina y la calidez humana.

“Adopté San Juan como mis primeros pasos en darme a conocer en este mundo transformador de la Poesía. He sido invitada por poetas sanjuaninos muy reconocidos a participar de un taller de escritura donde empecé a desarrollar este yo poético. Es un resurgimiento, ya que escribo desde niña pero a manera de juego, que se fue transformando en una segunda vida en silencio mío. A través de la escritura puedo crear y transformar este decir interno que es lo que nosotros los poetas necesitamos a veces explayarnos”, contó Liliana.

Su participación en el certamen

“La experiencia que he tenido en el San Juan Escribe me sirve para dar a conocer lo que siento por la provincia, la calidez de la gente, la naturaleza, como me conecto con ella, el paisaje, y demás vivencias. La verdad que me siento muy honrada de haber participado en el certamen y ha sido una sorpresa totalmente halagadora haber sido ganadora del segundo premio en categoría Poesía” sostuvo la escritora.

Más tarde manifestó “Me emociona y se me pone la piel de gallina porque esto es realmente un sentimiento. Es la vida misma, los escritores vivimos así. Tengo otra profesión que conecta más a la realidad, soy peluquera, estilista, tengo docencia en esto, pero conjugo mi trabajo con la escritura. Tomo mi experiencia cotidiana para hacer un desarrollo poético desde una conversación. Cualquier cosa es disparadora para poder plasmar una poesía. Es realmente halagador este premio, quiero que salga de San Juan, que crezca absolutamente y porque no ser un medio para que llegue a todos lados y convocar siempre a los jóvenes a que escriban, a que acudan a ese yo interno que está en pleno desarrollo y que puede salir cosas muy bellas, porque el arte realmente sana un montón de cosas.

Sobre su obra

“Memorias de un Jazmín, nace desde la pasión, desde mi infancia, narro y conecto un poco con la poesía con algunos sucesos que realmente son muy conmovedores. Mi intención ha sido, desde mis experiencias volcadas en la poesía, que se haga parte el lector, que se conecte porque hay muchas cosas que a veces se transitan en silencio como un duelo, dolores, también amores que es sumamente importante y vital para la vida del ser humano” señaló Liliana.

Seguidamente agregó “Realmente noto que Memorias de un Jazmín surge de un renacimiento de mi humanidad lo cual es muy interesante porque sostengo que a través de la escritura uno puede salvarse y salvar a otro desde una condición de espejo. Por ejemplo, si vamos a las temáticas de los jóvenes que me interesa un montón, abordar los sentimientos que son un poco confusos, que tienen a veces situaciones de angustias, o incluso temas de suicidios que no son tan fáciles de tratar, a través de la escritura, el desarrollo, el crear, puede transformar sentimientos, cosas, pasiones, vivencias, la escritura puede ser sumamente salvadora para la persona y eso es lo que Memorias de un Jazmín tiene mucho de mí, desde la infancia, hasta la juventud, hasta mis días acá en San Juan en la actualidad”.

Expectativas a futuro

“Uno siempre sueña con trascender en este amor que nos convoca, que nos une al pueblo sanjuanino y sueño que el San Juan Escribe y todo su formato se haga Nacional. Para mi sería maravilloso ser una embajadora del San Juan Escribe a nivel Nacional y también, si uno crece más en este sueño, a nivel mundial sería maravilloso”, concluyó la escritora

.Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi