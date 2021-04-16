San Juan: Se busca a Franco Javier Audalas Samper
A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE COMISARIA QUINTA, SEGÚN SUMARIO PREVENCIONAL N° 271/21 CARATULADO ACTUACIONES PARA ESTABLECER PARADERO, CON INTERVENCIÓN DEL TERCER JUZGADO CORRECCIONAL, SE SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN CUALQUIER DATO QUE PUEDA APORTAR PARA LOGRAR UBICAR AL CIUDADANO, FRANCO JAVIER AUDALAS SAMPER, DE 27 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE EUSEBIO ROLDAN 3959, VILLA DON ARTURO, DEPARTAMENTO SANTA LUCIA.
PRESENTA LAS SIGUIENTE FILIACION: CONTEXTURA FÍSICA DELGADO, CABELLO COLOR NEGRO RAPADO A LOS COSTADOS, TEZ MORENA, OJOS COLOR VERDE DE 1,70 MTS DE ALTURA APROXIMADAMENTE. POSEE UN TATUAJE EN MANO IZQUIERDA.
AL MOMENTO DE AUSENTARSE VESTÍA PANTALÓN DE COLOR NEGRO LARGO DE JOGGING, BUZO COLOR ROJO EN LA PARTE DE ADELANTE Y COLOR AZUL ATRÁS, ZAPATILLAS COLOR NEGRO CON BLANCO.
ANTE CUALQUIER DATO COMUNICARSE A COMISARIA QUINTA 4250040, A LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 911 O BIEN A LA COMISARIA MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.