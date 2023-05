San Juan se prepara para el inicio de la Copa del Mundo Sub 20

San Juan es una de las sedes elegidas para recibir la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, con diez partidos que tendrán como escenario el Estadio San Juan del Bicentenario, en primera instancia con tres fechas de fase de grupos y luego con partidos de octavos y cuartos de final.

La Zona B se disputará casi en su totalidad en San Juan, pues 5 de los 6 partidos de la primera fase se disputarán en el Estadio de Pocito y uno en el Madre de ciudades de Santiago del Estero. Ese día (29 de mayo) habrá un enroque de sedes, pues Ecuador y Fiyi viajarán al norte del país y Argentina – Nueva Zelandia llegarán a nuestra provincia.

Los equipos de la Zona B ya hace algunos días que están en San Juan y entrenan de cara a sus debuts, el próximo sábado. Las instalaciones de San Martín, Sportivo Desamparados y la cancha auxiliar del Bicentenario son las elegidas para el trabajo técnico – táctico de cada una de las selecciones: Estados Unidos, Eslovaquia, Ecuador y Fiyi.

Cómo llegan a la Copa del Mundo

Estados Unidos: Llega al torneo con la esperanza de mejorar las actuaciones de mundiales anteriores donde en las últimas tres ediciones fue eliminado en cuartos de final.

El entrenador, Mike Varas, durante años se dedicó a estudiar el juego en Argentina, España e Italia para, luego, comenzar su tarea como entrenador, haciéndolo con equipos Sub 12, Sub 17 y Sub 19. Fue nombrado técnico Sub 20 de Estados Unidos en noviembre de 2021 y tuvo excelentes resultados, obteniendo un tercer título consecutivo del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF. En ese torneo, el equipo marcó 31 goles en sólo siete partidos -incluidos un 10-0 a San Cristóbal y Nieves y un 6-0 a la República Dominicana en la final- y mantuvo su valla invicta en seis ocasiones.

Ecuador: consiguió, con algo de sufrimiento, su clasificación al mundial, tras vencer a Paraguay en la última jornada en un escenario que le permitió llegar a la Argentina por la derrota de Venezuela ante Colombia. Pese a haber alcanzado el pasaporte para el máximo torneo de la categoría, la Federación de Fútbol de Ecuador decidió cambiar de entrenador a sólo tres meses del Mundial. Ecuador intentará repetir la gesta de hace cuatro años, cuando logró quedar tercero en el Mundial de Polonia en 2019.

Sin grandes ausencias, llega a la Copa Mundial de Argentina 2023 reforzado por las figuras del Sub 17, principalmente por el talentoso Kendry Páez que fue una de las estrellas del último Sudamericano, donde la selección fue subcampeona por detrás de Brasil.

Eslovaquia: En la Eurocopa Sub 19 2022, Eslovaquia jugó en casa y tuvo como rivales de grupo a Francia, Italia y Rumania. Tras perder contra franceses e italianos, en el último partido de la liguilla era necesario ganar a Rumania para poder asegurarse el billete hacia el Mundial. El delantero del Cagliari Primavera, Adam Griger, logró marcar en el minuto 5 del descuento para ganar 1-0 y obtener así los tres puntos necesarios para disputar el partido eliminatorio mundialista contra Austria.

En esa ocasión, Eslovaquia también pudo imponerse por 1 a 0 en un partido complicado y con ello se aseguró el viaje a la Copa Mundial Sub 20 que se jugará en Argentina. Samuel Kopásek, quien marcó con un impresionante tiro desde lejos, fue el héroe de la jornada, logrando clasificar por primera vez para un mundial.

Fiyi: Junto a Nueva Zelanda buscan convertirse en el primer país de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) en terminar entre los tres primeros. Sólo Australia ha llegado una vez a semifinales, pero cayó en 1991 y 1993 y luego se marchó a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Las Copas Mundiales son menos frecuentes para Fiyi, ya que su única participación anterior a este nivel fue en 2015. Hasta su derrota final, el Campeonato Sub-19 de la OFC 2022 fue una exhibición de dominio fiyiano: las victorias sobre Tonga, Samoa y Nueva Caledonia se saldaron con un solo gol en contra; un empate a 0-0 con el anfitrión, Tahití, y un empate sin goles contra Papúa Nueva Guinea también contribuyeron a su clasificación.

Un escalón por debajo de sus rivales desde el punto de vista técnico, Fiyi, en San Juan, tratará de convertirse en sorpresa de la Copa Mundial 2023.