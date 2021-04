Santiago Cafiero dijo que está permitido que las provincias y los privados compren vacunas

El jefe de Gabinete sostuvo que “no está prohibido” adquirir dosis para aquellos que tengan los medios para hacerlo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, justificó este miércoles las nuevas medidas de restricción anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la necesidad de “fortalecer controles” para atenuar el contagio de coronavirus, al advertir que con la llegada de la segunda ola de la pandemia “la prioridad es cuidar la salud de los argentinos”.

Además, el funcionario aseguró que la compra de vacunas no está permitida únicamente para el gobierno nacional. “Tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta y lo mismo que los privados. Eso no está prohibido en la Argentina. En la ley de vacunas está muy claro que no es el gobierno nacional el que debe comprarlas. Cualquiera que salga hoy al mercado a comprar las va a conseguir”, aclaróen una entrevista al canal TN.

No obstante, recientemente, referentes de la oposición habían pedido al oficialismo que se permita adquirir vacunas tanto a los laboratorios como a las farmacias del país. “Yo se lo dije 20 veces al Presidente: dejen que las provincias compren la vacuna. Dejen que los laboratorios compren. Dejen que las farmacias compren. El sistema más efectivo de distribución de la vacuna en los Estados Unidos son las cadenas de farmacias”, escribió la presidenta del PRO.

El ministro coordinador sostuvo: “La segunda ola de Covid-19 llegó y la única manera de frenarla es unidos, con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sin especulaciones electorales ni motivaciones partidarias”.

El jefe de Gabinete sostuvo que a partir de todas las medidas que tomó el Gobierno nacional fue “demorándose la llegada de la segunda ola” en el país. Y agregó: “Lo que buscamos nosotros es tener tiempo para que la campaña de vacunación se lleve adelante”.

“La prioridad es cuidar la salud de los argentinos, luego la actividad productiva y económica y, después, la mayor presencialidad posible en la escolaridad”, enumeró Cafiero.

Fernández anunció este miércoles que en las zonas de mayor riesgo epidemiológico se restringirá la circulación nocturna desde las 0 hasta las 6, desde el próximo viernes y hasta el 30 de abril.

