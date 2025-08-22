Santiago Peña declaró grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

Paraguay designó al Cartel de los Soles, el grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro, como organiación internacional terrorista. Lo hizo por medio de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña este viernes.

Peña firmó el decreto número 4465 que señala: “Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista internacional. Refréndese el Ministerio de Relaciones Exteriores“.

La decisión paraguaya se suma de esta manera a lo resuelto hace pocos días por el jefe de estado ecuatoriano, Daniel Noboa, quien también designó de la misma forma al grupo narco liderado por Maduro.

Fuente: Infobae