Dos policías salvaron la vida de una bebé de 9 meses

Una mujer llegó pidiendo auxilio a la base policial en el barrio Kirchner, Albardón. Su hija estaba «ahogada» y «se había puesto morada». Los policías cabo Matías Calivar y agente Matías Naranjo realizaron maniobras de primeros auxilios para estabilizar a la bebé. La bebé de 9 meses fue luego atendida por médicos del 107 y trasladada al Hospital Guillermo Rawson junto a su mamá (30 años).

Gracias a la rápida acción de los policías, la pequeña sobrevivió y recibió asistencia médica. La niña ya fue dada de alta y necesita tratamiento para evitar broncoaspiración, según informe médico.