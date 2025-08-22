¡Atención! Vecino de Capital

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
interrumpido

Trabajos de urgencia en conexión domiciliaria en calle 9 de Julio entre Caseros y Güemes

🚧 Tránsito interrumpido por el lapso de 2 (dos) días

Más historias

policia bebe

Dos policías salvaron la vida de una bebé de 9 meses

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
AOMA

AOMA consiguió el 14,5% de aumento salarial

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
hospitales

Los nuevos hospitales de Angaco y Calingasta avanzan a buen ritmo

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025