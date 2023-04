Se completo la quinta fecha del Apertura de Hockey Sobre Patines

La quinta fecha del Campeonato “Carlos Nicolia” dejo a la U.V.T. como único líder del torneo.

FASE CLASIFICATORIA QUINTA FECHA



2023-04-03 -ESTUDIANTIL SUB 23 2 – 9 H.C.HUARPES

2023-04-03 D.ABERASTAIN 3 – 7 U.D.CAUCETERA

2023-04-03 U.D.BANCARIA SUB 23 5 – 8 B.HISPANO

2023-04-03 C.VALENCIANO 3 – 6 OLIMPIA P.C.

2023-04-03 U.V.T. 8 – 4 SARMIENTO

2023-04-05 RICHEZ Y ZAPATA 4 – 3 SEC

2023-04-05 BºRIVADAVIA 2 – 5 U.D.BANCARIA

2023-04-05 C.A.UNION 3 – 6 LOMAS DE RIVADAVIA

2023-04-05 D.U.ESTUDIANTIL 5 – 9 CONCEPCION

2023-04-05 SOCIAL S.J 4 – 3 COLON JR

TABLA DE POSICIONES

U.V. Trinidad 15

Social San Juan 13

Olimpia P.C. 12

RICHET Y ZAPATA 12

Banco Hispano 11

C. Valenciano 10

D.U. Estudiantil 10

Concepción P.C. 10

Lomas de Rivadavia 10

C.A. Unión 9

U.D. Bancaria 7

B. Rivadavia 6

Bancaria Sub 23 6

Hockey C. Huarpes 4

U.D. Caucetera 3

Dep. Aberastain 2

S.E.Comercio 1

Sarmiento PC 1

Colón Jr. 1

D. U. Estudiantil Sub23 0