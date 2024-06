Se presentó la carrera de TC2000 en San Juan

El TC2000 disputará este fin de semana la quinta fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum. Para brindar detalles sobre la competencia, se realizó en la mañana de este viernes una conferencia de prensa en la sala Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni.

Estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, Alejandro Levy, presidente de la categoría TC2000, el campeón actual, Leonel Pernía y los pilotos Nicolás Palau, Juan Ignacio Teske y el sanjuanino Ulises Campillay.

El ministro Guido Romero expresó sobre el evento: “Es un placer y una emoción muy grande que el TC2000 vuelva a San Juan. Era un anhelo y veníamos trabajando para concretarlo en el contexto de una situación difícil para todos, pero Alejandro (Levy) puso mucha predisposición y nosotros también hicimos un esfuerzo grande para que el TC2000, después de no estar el año pasado, vuelva a San Juan.

Agradezco a los pilotos que nos acompañan, a la Secretaría de Deporte y a todos los que han trabajado enormemente, encabezados por Pablo Tabachnik, confiando en que todo saldrá muy bien.

San Juan es una provincia muy fierrera, cómo olvidarnos las carreras de TC2000 en el Zonda que eran extraordinarias, con 25.000 – 30.000 personas en el cerro. Por ello, tenemos algunas ideas con Alejandro, veremos si las circunstancias nos ayudan, ya que esperamos que esta categoría y otras, puedan volver a ese autódromo que es un ícono nacional.

Estamos a disposición de todos quienes nos visitan, anhelando que esté todo como lo esperan y aprovecho para invitarlos a que disfruten de algunos eventos turísticos en este fin de semana largo, que puedan disfrutar San Juan”.

Alejandro Levy, titular de la categoría dijo: “Agradezco al ministro y secretario por escucharnos y al gobernador por apoyar esta iniciativa, ya que hemos estado hablando mucho y esperamos poder traer todas las categorías del Tango Motorsport. Gracias a los pilotos que nos acompañan hoy y a todos los que hacen que esta categoría pueda brindar buenos espectáculos.

San Juan es una provincia que está muy bien representada en el deporte en general y los felicito porque los sanjuaninos deben estar orgullosos de todos los que trabajan para llevar adelante esto.

Esta provincia tiene lugares maravillosos para recorrer, para conocer; es recomendable para poder venir a pasear con la familia. Respecto al Zonda, todos sueñan con volver a tener carreras ahí y cada vez que uno lo visita se queda sorprendido por el entorno que tiene y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que vuelva a estar en el ambiente nacional”.

El piloto sanjuanino, Ulises Campillay habló sobre la experiencia a vivir este fin de semana: “Ante todo agradecer al Gobierno y la Agencia Tango por traer la categoría a San Juan. Es un placer correr en casa, en un circuito internacional. Es algo único que se disfruta mucho.

Todos anhelamos poder correr en el Zonda, pero hoy estamos en el Villicum y hay que valorarlo; espero que la gente nos acompañe. Esperamos poder tener una buena carrera en un circuito que conozco y donde he ganado. Es una categoría con grandes profesionales y haremos lo posible por aplicar nuestra experiencia en esta pista”.

El uruguayo Juan Ignacio Teske se refirió a su presencia en la categoría: “Feliz de poder estar en una categoría que veía de chico y llegar a un circuito tan lindo como el Villicum. Tuvimos un viaje largo porque vinimos vía terrestre, pero ya estamos listos para el fin de semana.

Agradecer a la categoría y a todas las personas que dan esta oportunidad. En lo personal, vengo con muy buenas expectativas para el fin de semana. El equipo está haciendo un muy buen trabajo, por algo es el equipo campeón y me están dando un auto excelente y espero poder adaptarme rápido al desafío de correr en el Villicum y hacer un buen papel”.

El mendocino Nicolás Palau regresó recientemente a la categoría y dijo: “Estoy feliz de estar en el TC2000, cerca de casa y poder volver a correr en el San Juan Villicum, una pista que me dio la posibilidad de ganar en el TC2000 Series, por lo que vengo muy confiado de lograr un buen resultado cerca de casa con mi gente y el público de San Juan presente”.

Finalmente, el campeón Leonel Pernía habló ante la prensa presente: “En San Juan tengo el placer de correr en el Zonda tantas veces. Cuando veníamos en viaje le comentaba a mi hijo y a mi hermano Mariano lo que es tirarse en rulo, donde no sólo tenés que hacerlo con coraje, sino que es hasta raro por el peralte que tiene y el piano de adentro que es un poquito alto y cada vez que pasas por el rulo es como correr un fin de semana en otro circuito, pero es único.

El Villicum es un sueño hecho en la Argentina; vengo de correr en un circuito increíble como Velocittà, en Brasil y la verdad que este circuito es mejor, de primer nivel por donde lo mires en un lugar hermoso, un circuito perfecto, lindo para manejar, con sobrepaso y tengo la deuda de la victoria”.