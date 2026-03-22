Servicios los días feriados del 23 y 24 de marzo

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026
servi riv

La municipalidad de Rivadavia informa a la comunidad el funcionamiento de servicios:

🗑️ Recolección de residuos

✅ 23 y 24: servicio normal

🌿 Levante de verde

⚠️ 23: guardia mínima

✅ 24: servicio normal

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