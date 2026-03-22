Finde largo en Rivadavia

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026


🌳 El Camping Municipal es una gran opción para disfrutar al aire libre, descansar y compartir en familia durante el fin de semana largo.

🕘 Ingreso de 7 a 22 horas

🎟️ Ingreso gratuito para menores hasta 5 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad

💲 Menores (6 a 13 años): $4000

💲 Mayores (14 años en adelante): $8000

⛺ Opciones de acampe:

• Carpa: $4000

• Motorhome: $6000

(se abona por unidad, no por persona)

⚠️ Pileta no habilitada

Una propuesta simple, accesible y al aire libre para aprovechar Rivadavia. 💪🏼





