Obra de Saúl Quiroga, uno de los grandes compositores que tiene San Juan.

El gato cuyano, es por lo general, algo picaresco en su mensaje. Si bien hice un arreglo instrumental que interpreta bellamente la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, les comparto también la letra de la canción, para que la vayan tarareando…, manifestó Marcelo Bartolomé, encargado de los arreglos de la obra.

“Señores si me piden

que cante, canto…

Señores si me piden

que cante, canto…

Soy cantor de tonadas,

cuecas y gatos

Señores si me piden

que cante, canto…

Yo le canto a mi china

si está enojada

y se queda mansita

y enamorada.

Me gusta el vino tinto

por preferencia,

Me gusta el vino tinto

por preferencia,

la mujer carnudita

por experiencia…

Me gusta el vino tinto

por preferencia

Y hablando de trabajo,

el que eligiera…

y andar de serenata

la noche entera”

Gracias al maestro Emmanuel Siffert por su impecable Dirección.

Y a Pablo Blanco, por su participación especial en la marimba.