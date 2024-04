Situación del dengue en San Juan

El equipo de salud confirmó que la cantidad de casos en la provincia no responde a la definición de patología epidémica.

La jefa del departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, área que depende del ministerio de Salud, dio a conocer el informe con cifras oficiales sobre la situación actual del Dengue, en la provincia.

En este sentido, Clavijo calificó de “exponencial” el aumento de casos detectados en las dos últimas semanas, “tenemos actualmente 550 casos confirmados. La situación está controlada con respecto a otras jurisdicciones. Se trabaja intensamente desde los programas Control de Vectores, Epidemiología, Vigilancia, todas acciones del ministerio en coordinación también con las áreas municipales” dijo.

En cuanto a la vacunación, que se está dando masivamente en otras provincias, la funcionaria recalcó que “no sería beneficiosa para el control de este brote de dengue, por eso es que no está contemplada. Tenemos que recalcar que la vacunación tiene una indicación precisa que es cuando la circulación viral supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A nivel país, en general, en las provincias, no está superando los 300 casos por 100.000 habitantes. O sea que no tiene una indicación todavía precisa para colocarla en todo el territorio argentino” sostuvo la doctora.

“Nosotros hemos entrado en una fase llamada de Mitigación. Consiste en no hacer un diagnóstico de sangre exclusivamente. Como se ha detectado circulación en varios departamentos, no es preciso el diagnóstico del laboratorio. Con la clínica, el nexo epidemiológico es suficiente para establecer la valoración sin el análisis” agregó la jefa del departamento de Medicina Sanitaria.

Cabe destacar que, la doctora Clavijo dejó en claro que la situación en San Juan es de brote y no de epidemia. La diferencia radica en que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un brote epidémico es la aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un momento determinado.