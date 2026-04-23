El gobernador Orrego recibió a embajadores europeos en Casa de Gobierno

El mandatario provincial encabezó un encuentro protocolar con diplomáticos de distintos países de Europa, en el marco de una agenda institucional para fortalecer lazos internacionales.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió la visita protocolar de una delegación de embajadores y autoridades diplomáticas de 14 países europeos acreditadas en la República Argentina. El objetivo fue fortalecer el vínculo entre San Juan y países europeos para potenciar oportunidades de intercambio en diversas áreas estratégicas.

El encuentro tuvo lugar en la Sala Gobernador Eloy Camus, de Casa de Gobierno y reunió a representantes de la Unión Europea y de distintos países del continente europeo.

En ese marco, presentaron sus saludos protocolares:

Embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg

Embajador de Austria, Gerhard Mayer

Embajador del Reino de Bélgica, Hubert Raymond G. Cooreman

Embajadora de Eslovenia, Tina Vodnik

Embajadora de Finlandia, Nicola Lill Lindertz

Embajador de Irlanda, John Gerard McCoy

Embajador del Reino de los Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden

Embajador de la República Portuguesa, Gonçalo Nuno Gamito Beja de Teles Gomes

Embajador del Reino de Suecia, Torsten Sven Ericsson

Embajador de Hungría, Péter Hlinka

Ministro de la República Federal de Alemania en Argentina, Peter Neven

Encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz

Primer consejero de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan

El gobernador se refirió al encuentro como “una reunión significativa e importante”. Aseguró que se trató de un espacio “enriquecedor para intercambiar ideas, responder inquietudes y seguir fortaleciendo vínculos”.

“Pudimos dialogar sobre distintos aspectos vinculados a la matriz productiva de nuestra provincia. Hablamos de vitivinicultura, minería, energías renovables y de todo el potencial que tiene San Juan en estos sectores” comentó Orrego.

A su momento, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, agradeció el recibimiento en su primera visita a San Juan, “sabemos que San Juan es una provincia que está avanzando con fuerza en el desarrollo minero”, aseguró.

“Hay empresas europeas interesadas en la provincia. Ya existen vínculos comerciales, exportaciones e inversiones, y el cobre es un sector donde ese interés es particularmente fuerte”, agregó el diplomático.

Por último, se refirió a la cooperación, “nosotros como Unión Europea estamos a disposición para seguir fortaleciendo estos lazos”.

Acompañaron al gobernador autoridades del Ejecutivo provincial, entre ellas la ministra de Gobierno, Laura Palma, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.