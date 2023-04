Susana Giménez regresa al cine

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando”. Así se expresó la diva de la televisión argentina Susana Giménez, cuando fue consultada sobre esta nueva producción que se trae entre manos. “Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”.

La película, escrita por Kaplan (Dos más dos) y Pablo Minces, contará la historia de una psicóloga infantil que lucha con la renuencia de su hijo de 43 años a salir de casa. Las filmaciones comenzarían en octubre en la ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, Su, como la llaman todos cariñosamente, confirmaba su participación en esta comedia que aun no cuenta con un título final. Susana Giménez comenzó su carrera como modelo para luego convertirse en actriz durante los años 70 y 80 en los que protagonizó infinidad de comedias. Pero su espontaneidad y su carisma la llevaron a ser la conductora de un ciclo super exitoso llamado en un inicio ¡Hola Susana! (una versión argentina del mismo formato que realizó la cantante italiana Raffaella Carrá en su país) en el que estuvo al frente durante tres décadas.

Alejada un poco de la conducción diaria de un ciclo, Gimenez formó parte de un reality de Prime Video, Lol Argentina, en la que oficiaba como jurado. Pero ahora le llegó esta propuesta para volver a la actuación y, sin dudarlo, se sumó. “Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor”, afirmó Kaplan cuando le preguntaron sobre la elección de la actriz para su película, y agregó: “Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; Esta es la oportunidad perfecta.”

El film contará también con Lucas Akoskin como productor por Malume Entertainment y también dio su opinión sobre este duo de artistas: “No puedo esperar a ver a Diego y Susana trabajar juntos. Es inteligente, divertida y espontánea. Es moderno, irreverente y juguetón. La combinación de los dos solo puede traer fascinación y alegría”.

Kaplan, Akoskin y Alex Zito de Nectar Films serán los tres productores de esta película, mientras que el chileno Matias Cardone de Invercine y el estadounidense Fernando Szew de MarVista Entertainment y Jay Weisleder (Hands of Stone, Broke de CBS) oficiarán como productores ejecutivos. La productora Nectar Films estuvo detrás de ficciones como Alias Maria, Killing Jesus y Neruda.

