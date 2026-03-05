Sustracción automotores y autopartes

La Sección Sustracción de Automotores D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar un automóvil Chevrolet Onix que había sido robado el pasado 26 de febrero. El vehículo fue encontrado en Calle Coronel Díaz, en el Departamento Capital, después de una intensa labor de inteligencia y vigilancia que duró apenas seis días.

El procedimiento se llevó a cabo con la coordinación con Abordaje Territorial, lo que permitió confirmar que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Calificado.

El automóvil, de color blanco, fue puesto a disposición de la justicia y se espera su restitución a su legítimo dueño. La Policía de San Juan destaca la eficiencia y el compromiso de sus brigadas de investigación en la lucha contra el delito automotor.